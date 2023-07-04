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3縣市登革熱拉警報 防蚊液、防曬乳使用順序影響效果差很大

聯合報／ 記者李青縈鄒尚謙／台北即時報導
夏日民眾應該先使用防曬乳再使用防蚊液，避免使防蚊液效果被影響。 情境示意圖。圖／Ingimage
夏日民眾應該先使用防曬乳再使用防蚊液，避免使防蚊液效果被影響。 情境示意圖。圖／Ingimage

本土疫情持續升溫，不只台南，高雄、雲林也出現病例。國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生4日表示，帶病毒的斑蚊會終生具有傳染力，必須清除孳生源，如人工容器，可以搭配防蚊液。另外他也提醒，現在天氣炎熱，先擦防曬再擦防蚊液，順序不對效果就沒了。

陳錦生說明病媒蚊主要就是埃及斑蚊以及白線斑蚊兩種，台北沒有埃及斑蚊，而埃及斑蚊喜歡在室內活動，同居人容易感染；而白線斑蚊喜歡在室外活動。他也說，蚊卵可以耐旱三個月、甚至為6個月，只要再遇水3天内就會孵化且雌蚊會把卵產在容器內壁接近水面處，因此除了倒掉積水，還要把容器刷洗乾淨。

陳錦生表示，防蚊液效果主要是靠蚊子不喜歡的味道，若是先噴防蚊液，再用防曬，防曬味道就會蓋過去防蚊液的味道，就沒有效果。

疾管署副署長曾淑慧提醒，戶外活動請做好防蚊措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

曾淑慧說明，登革熱重症病例都在雲林，而羅一鈞副署長也前往台大員林分院，以及成大雲林斗六分院邀集重症醫學科、感染科及胸腔科等專家召開重症病患臨床治療討論會，如何減重症、死亡發生。

另外，她也說，全台都是登革熱「快篩陽」就會啟動相關措施，但仍會做核酸確認檢驗，但目前「快篩陽即確診」仍集中在台南兩個熱區，是否擴大範圍仍要評估。

國內上周新增101例登革熱本土病例，個案居住地為台南市（92例）、雲林縣（6例）及高雄市（3例）。國內今年截至7月3日累計173例本土病例，其中台南市163例、雲林縣6例及高雄市4例，全國病例數已達2017年同期以來最高。

國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說明病媒蚊防治注意事項。記者李青縈／攝影
國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說明病媒蚊防治注意事項。記者李青縈／攝影

夏日民眾應該先使用防曬乳再使用防蚊液，避免使防蚊液效果被影響。圖／疾管署提供
夏日民眾應該先使用防曬乳再使用防蚊液，避免使防蚊液效果被影響。圖／疾管署提供

埃及斑蚊、白線斑蚊外觀對比。圖／疾管署提供
埃及斑蚊、白線斑蚊外觀對比。圖／疾管署提供

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