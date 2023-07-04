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30多歲男子腹痛竟只剩3個月生命 醫嘆：怎麼不早點來

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
30多歲男子腹部腫脹、疼痛，就醫檢查發現，竟是肝癌晚期，僅剩3個月的生命。本報資料照片
30多歲男子腹部腫脹、疼痛，就醫檢查發現，竟是肝癌晚期，僅剩3個月的生命。本報資料照片

醫學進步，檢查十分方便，但若延誤就醫，病情已屬晚期，即便有好的醫療技術，可能也無力回天。一名30多歲男子日前出現腹部腫脹、疼痛，合併食欲降低等症狀，就醫檢查發現，整顆肝臟已佈滿數不清的腫瘤，最大的一顆有10多公分，證實為肝癌晚期，僅剩3個月的生命。醫師研判，男子應知道自己有肝癌，且有症狀已有好幾個月，可能不願意追蹤，導致病情如此嚴重。

「男子怎麼不早點來，應該早一點來追蹤、治療，病情才不至於如此嚴重，小孩又剛出生，這要怎麼辦。」收治病例的中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐說，肝癌為沉默的殺手，初期無明顯症狀，但隨著病情進展，還是有疲累、黃疸症狀，研判男子早有症狀，但忙於妻子懷孕、生產，忽略了自己的健康，目前先給予治療等待換肝，雖然換肝治療效果可能不會很好，「但不換一定死」。

陳堯俐說，當罹患B、C肝或酒精肝炎，一定要定期追蹤、治療且戒酒，以降低肝硬化、肝癌機會，尤其現在藥物進步，B、C肝透過定期追蹤、治療，目前引起肝癌的患者已愈來愈少，但酒精性肝炎卻愈來愈多，大量喝酒會造成肝臟腫大、脂肪肝及肝硬化，最後演變為肝癌。

而要保護肝臟健康，也不應服用來路不明或大量藥物。陳堯俐曾收治一名19歲女子，心情不好吞了100多顆乙醯氨酚類藥物，造成猛爆性肝炎，經檢查肝指數高達7000以上，較正常值40以下，飆高174倍，所幸，經過「血漿置換術」的洗肝治療，且女子年輕原先肝功能不差，病情來得快、去的快，才救回一命。

陳堯俐說，若是病毒性、酒精性肝炎所造成的猛爆性肝炎，洗肝僅是過度階段的處置方式，無法救命，最後還是必須換肝，提醒民眾應隨時注意肝臟健康，一旦出現疲累、皮膚或眼白泛黃、食欲不佳、不明原因體重減輕等症狀，應速就醫檢查。

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