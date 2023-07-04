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名間親子生態園區7／1起全面禁菸 違者罰2千元至1萬元

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投「名間親子生態園區」日前公告場所全面禁止吸菸，違者將處新臺幣2千元至1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投「名間親子生態園區」日前公告場所全面禁止吸菸，違者將處新臺幣2千元至1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影

南投「名間親子生態園區」占地2.6公頃，是全縣第一座結合景觀、生態、親子遊憩功能的大型生態園區，1年半前開幕後，一度吸引大小朋友前往遊玩，但為營造友善無菸親子公園，日前公告場所全面禁止吸菸，7月1日起，請民眾進入公園使用遊樂器材前，務必注意公告內容，之後若於禁菸場所範圍內吸菸者，將處新臺幣2千元至1萬元罰鍰。

南投衛生局表示，菸品對身體危害的痛苦不該傳達給下一代，根據衛福部國民健康署查結果顯示，平均每2.5~3位青少年就有1位曝露於二手菸環境中，二手菸的毒害和一手菸一樣，因此會同南投農業處選定名間親子生態園區公告為全面禁止吸菸場所。

南投農業處表示，公園內設有3座大型遊具區，及草皮攀爬區、景觀平台、攀岩設施等遊樂設施，所有遊戲設施設計，是依據「兒童遊戲場設施安全管理範」，邀請兒童安全專業委員審查，確保設計符合規定且公園用地也合法化，配合禁菸政策，營造健康無菸環境，讓社區居民多了一處安心遊玩的去處。

衛生局局長陳南松表示，從今年7月1日起，已於名間親子生態園區所有入口明顯處設立「名間親子生態園區-進入本場所全面禁止吸菸」標示，呼籲吸菸者應遵守全面禁菸場所不吸菸，尊重他人拒吸二手菸之權益，以免傷了健康又瘦了荷包，同時請民眾多加使用免付費戒菸專線 0800-636363 。

南投「名間親子生態園區」日前公告場所全面禁止吸菸，違者將處新臺幣2千元至1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投「名間親子生態園區」日前公告場所全面禁止吸菸，違者將處新臺幣2千元至1萬元罰鍰。記者黑中亮／攝影
南投名間親子生態園區是全縣最大的親子共融公園。圖／本報資料照
南投名間親子生態園區是全縣最大的親子共融公園。圖／本報資料照

親子 生態園區 南投

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