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抽菸青少年「增25倍機率吸毒」 一觀念錯誤反而損及自身

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
國健署調查，青少年吸菸原因是「紓解壓力」，但不僅無法緩解壓力，還增加酗酒、吸毒比例，反而危害自身健康。圖／報系資料照
國健署調查，青少年吸菸原因是「紓解壓力」，但不僅無法緩解壓力，還增加酗酒、吸毒比例，反而危害自身健康。圖／報系資料照

正直學生暑假期間，孩子若沒有安排暑期活動、課程，在吸菸同儕的影響、慫恿及好奇心驅使下，很容易受到菸品誘惑，開始嘗試菸品，若不立即戒斷，就會陷入菸癮的萬丈深淵。衛福部國健署調查，青少年吸菸原因是「紓解壓力」，但不僅無法緩解壓力，還增加酗酒、吸毒比例，反而危害自身健康。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，全球每年800萬人因吸菸導致死亡，吸菸還會造成心血管疾病、癌症、皮膚老化、呼吸道疾病等健康危害。兒童、青少年吸菸會造成生長遲緩、活力不足、注意力不集中，更嚴重的事，吸菸更是造成物質濫用的重要原因，據統計，吸菸的青少年成為酗酒者機率是不吸菸者10倍，嘗試毒品的機率則高出25倍。

國健署「110年青少年吸菸行為調查」發現，有22.6%國中生及36.4%的高中職生正在抽菸，而持續抽菸的首要原因是「紓解壓力」。劉家秀說，抽菸不但無法緩解壓力，還增加健康危害。

劉家秀指出，吸菸造成二、三手菸，也會造成自己與他人的健康危害。三手菸是菸熄後殘留衣物、牆壁、家具、頭髮、皮膚及地毯表面等環境污染物，也有可能再度排放至環境中，與其他汙染物質形成更強的新毒物，如亞硝胺等致癌物質。

國健署長吳昭軍呼籲，青少年千萬不要因好奇、同儕壓力而嘗試吸菸，同時也提醒家長，應多留意及關心孩子的交友狀況，若有吸菸的家長，應以身作則開始戒菸。劉家秀表示，可以透過運動來紓壓，建議父母鼓勵孩子暑假與好友從事運動等正向休閒活動，也能增加同儕友誼。

任何菸品對身體百害無一利，更無所謂的減害，劉家秀表示，當戒菸第20分鐘開始，血壓及心跳下降恢復正常，呼吸道症狀也會獲得改善，如果戒菸1年，罹患心血管疾病風險降低50%，而戒菸達10年以上，罹癌的風險也會降低。若身邊有親友正在吸菸，可撥打國健署免費戒菸諮詢專線（0800-63-63-63），或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

戒菸 毒品 國健署

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