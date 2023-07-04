沒事不要看…飯店床底下就是「異次元空間」 網驚嚇：怕有一雙眼睛

相信大多數人入住飯店，沒事是不會去檢查床底下的。有一名網友發文抱怨，表示日前入住台北車站附近的一家商旅，意外發現在床底下有不少前房客遺留的物品，讓她無法置信，也引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」上發文表示，日前入住台北車站附近的一家旅店2晚，共花了5098元，第二天早上為了找她的藥品，翻遍床上找不到，於是趴著往床底下探尋，這一瞧不得了了，竟然看到了前房客遺留的3隻襪子、客房穿的拖鞋1隻、電話線髮圈、尚未吃過的麥芽梅子糖，還有巧克力足球包裝袋，令她一整個嚇傻。

原PO表示，「第一次住到尋寶房，誇張到爆炸！」於是趕緊跑去通報櫃檯人員，告訴他們房間床底下有東西，但是櫃檯人員的驚訝表情讓原PO感到不舒服，感覺櫃檯人員好像在指責原PO怎麼會去查看床底下的意思，後來櫃檯人員表示要進房間把東西取出，原PO不同意，因原PO不喜歡有其他人進入房間，這件事就這樣沒了下文。

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「住飯店從不會看床下，一定都很髒」、「+1 不會去檢查床底，等下看到不該看的」、「看到拖鞋其實還好」、「還好你沒有貼照片，不然晚上真的不敢睡了」、「還好是襪子，如果兩隻眼睛看著你 你也不用發文了」、「飯店床底下就是異次元空間，不可以靠近XD」、「我小時候聽過一個鬼故事，就是千萬不要看飯店床鋪底下，不然會有顆頭跟妳打招呼，所以我一直不敢看飯店的床底」、「我也聽說過」、「沒事不敢看床下，怕有一雙眼睛」、「我不敢看，很怕看到不該看的」。

有同樣經驗的網友也表示「我有一次東西滾到床底下，我老公撿出來，還撿到之前房客的空奶瓶分層罐，我就放在桌上沒有帶走，他們很好心的打電話跟我說東西忘了帶走，我說我在床底下撿到的，氣氛瞬間尷尬，跟我道歉」、「有時候真的不要隨便亂看，看了只會讓自己心情不好，乾脆眼不見為淨，反正表面上看起來乾淨舒適就算了」，也有網友透露「床底下真的都很髒，從沒在清潔！」