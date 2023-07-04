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台灣大、富邦金響應淨零 共同贊助中研院1千萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
富邦集團、台灣大挹注中研院減碳技術，富邦集團、台灣大董事長蔡明忠（右）、中研院長廖俊智（左）合影。圖／台灣大永續暨品牌發展處提供
富邦集團、台灣大挹注中研院減碳技術，富邦集團、台灣大董事長蔡明忠（右）、中研院長廖俊智（左）合影。圖／台灣大永續暨品牌發展處提供

台灣大哥大與富邦金控共同贊助一年一千萬元，參與中央研究院「淨零科技研發產研合作」，協助研發去碳燃氫、地熱能、海洋能三項前瞻淨零科技，昨日富邦集團董事長蔡明忠、中研院廖俊智雙方簽署合作協議，朝淨零願景邁進。

蔡明忠表示，台灣大為第一個響應淨零科技研發產研合作的民間企業，盼透過拋磚引玉為台灣發展高減碳效益產業鏈；廖俊智說，中研院今年起正式啟動淨零科技研發計畫，初步針對如去碳燃氫、地熱、海洋能等主題，推動任務型計畫，並設定明確目標與里程碑、高強度追蹤管考的方式執行計畫，後續也將規畫成立淨零科技研發講座。

台灣大表示，加入RE一○○後，具體承諾二○二四年全面使用再生能源、二○五○年實踐淨零排放，預估自二○二二年至二○三○年投入超過一百億元，開發新型潔淨能源等方式；台灣目前能源結構仍多屬高碳排發電，要全面達到淨零目標仍有相當大的技術門檻需突破，盼透過本次產研合作，挹注淨零科技研發計畫發揮最大效益。

其中去碳燃氫能源技術將裂解天然氣，產製的氫氣後續可發電應用，而其副產品固態碳則透過另外儲存再利用，達到附加效益，此技術有望在短期內落地實施。

至於海洋能以及地熱部分，台灣大說，因台灣東海岸為黑潮洋流流速最快速穩定的區域之一，以及位處環太平洋的優越地理條件，在質與量上都極具綠電發展潛力，盼能盡快為台灣帶來研發成果。

廖俊智 中研院 願景

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