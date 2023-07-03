新生兒死亡率研討會被指快閃離開 薛瑞元澄清指誤會一場

國內去年新生兒死亡率創下15年新高，醫界昨舉辦「降低台灣新生兒死亡率研討會」，主辦單位之一，中華民國兒童健康聯盟理事長林志嘉致詞時表示，國內少子化、新生兒死亡率高，這麼嚴重的問題應由誰負責？至今仍找不到主責單位。日前曾向行政院長陳建仁建議成立專責單位，陳建仁也同意交由衛福部評估，但衛福部卻回函「暫不考慮」。昨參與研討會的衛福部長薛瑞元並未回應此問題，隨即離開現場，被外界指為快閃離開，薛瑞元今澄清誤會一場。

林志嘉昨指出說，衛福部回函時部長薛瑞元在瑞士，現在應去了解「政府怎麼可以回這種文？」回函應說「慎重決定成立專責單位，但怎麼成立要好好討論」，不能說暫時不需要成立，這是不對的，新生兒死亡率偏高問題，究竟是誰要負責？如果整個政府體系沒人要負責，這是說不過去的。

昨參與研討會的薛瑞元並未回應此問題，隨即離開現場，被外界指為快閃離開。不過，薛瑞元今表示，昨天完全尊重主辦單位的流程規劃，他是第一個上台致詞，隨即聽取各界來賓的意見，沒有安排時間再一一回應，他沒有機會回答林志嘉「這應由誰負責？」的問題，他離開前也一一向現場來賓致意，沒有所謂只待20分鐘就故意快閃、轉頭離開，這是誤會一場，與事實不符在此必須澄清。

至於，林志嘉指出，對於建議成立專責單位，衛福部回函「暫不考慮」，「政府怎麼可以回這種文？」薛瑞元說，成立專責單位茲事體大，也不能講了就算，但同仁回文「暫不考慮」，確實講的太死，也不好，接受林志嘉的建議，會慎重決定成立專責單位，但怎麼成立要好好討論，這部分都可以再溝通。

對於兒童醫療網方面，薛瑞元說，目前正在爭取擴大「優化兒童醫療照護計畫」，預計一年爭取20億元預算，較先前預算僅7億元更多，行政院現已進入最後審查階段，前幾天討論預算來源分配，將強化兒科醫師訓練機制為擴大至全國，希望涵蓋率達35%，同時增加重點醫院、核心醫院的照顧量能，讓早產兒又急又重的問題可就近得到照顧，並增加聯合評估與早期療育的量能。