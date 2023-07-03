金曲獎最佳樂團「宇宙人」是誰？〈藍色的你〉、〈一起去跑步〉20大熱門曲你會唱哪幾首

一起去跑步～請不要說不！

2004年的暑假，主唱小玉林忠諭和好友在日本看雅典奧運會時，發現多明尼加籍的跨欄選手費利克斯·桑切斯在賽前熱身時，點亮了手上的LED發光手環跳起自創舞，最後拿下金牌，讓他們蹦出了一個形容詞：「這個人好宇宙！」同年9月，一個名為宇宙人的台灣樂團，從師大的玩家練團室開始發跡。

宇宙人成員共有三人，除了小玉之外，還有吉他手阿奎陳奎言、貝斯手方Q方奎棠，經歷了許多成員來去，如今還有御用鼓手小胖唐承運一起組成，成軍至今已19年的他們，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最熱門的Top 20首夯曲，讓我們一起進入宇宙人的小宇宙吧！

image source：FB/宇宙人

No.10 自己來

是誰把我的世界攪成一團

止不住的寂寞併發自怨自艾

是誰把我的快樂隔離分開

沒辦法 我乾脆自己來

疫情期間相信很多人都陷入與外界斷聯的狀態，宇宙人透過歌曲與饒舌團體「違法SmashRegz」一起重現宅家日常，MV中埋了一個小彩蛋，以經典的菱形陣列唱出「Is this the real life」（這是真實的生活嗎），特別向傳奇搖滾樂團「皇后合唱團（Queen）致敬。

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No.9 你的宇宙 (YOUNIVERSE)

當我不再為世界感動

求救訊號漸漸微弱

別讓我離開 你的宇宙

別讓我獨自在永恆 漂流

這是一首宇宙人花費十年時間寫給歌迷的療癒情歌，感謝歌迷一路陪伴，讓他們的宇宙不再孤獨荒涼，透過音樂，歌手與歌迷就這樣靈魂交流。宇宙人希望能透過這首歌告訴大家，「在最孤獨的時刻，還有這麼一首歌，願意為你導航，這座專屬於你的宇宙，並不孤單。

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No.8 陪我玩 (Play One)

他來了 新的挑戰者 我坐在王位上看著

別再撐了收拾行李 趕快搭上末班車

有事情 我罩著 新手包可以丟了

等你開好房間就邀請我加入一起

這是遊戲娛樂公司「艾肯娛樂」邀請宇宙人為呆萌吉祥物「熊寶」打造的形象主題曲，副歌中反覆呼喚「Play One」，在遊戲世界中是 +1、我要加入的用法，巧妙結合輕快玩耍的節奏，彷彿用音樂在平行宇宙召開一場場的電競派對，讓電玩裡的各種感情融化你的心！

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No.7 一桌菜 (Taste of Home)

無論成功抑是失敗

轉去的時陣攏有一桌菜

親像細漢時無啥憂愁

一頓腥臊換來規年的溫暖

只有這樣的一桌菜、一碗飯，能療癒每個受傷的靈魂！在外打拚的遊子，聽了這首歌都會忍不住哽咽，描寫主唱小玉與阿嬤之間動人的親情，這樣的創作初衷成了這首歌的「洋蔥」，這是一首送給阿嬤的情歌，越唱越有愛，在外不管受了多少委屈，回家吃飯吧！

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No.6 你的樣子

好喜歡你的樣子

想給你我家鑰匙

兩雙鞋 放門口

去哪說走就走

整首歌瀰漫著輕快甜蜜的風格，讓人想起喜歡上一個人的心情，雖然曾經懷疑、考慮，相處之後發現一天一天越來越愛對方，或許有了一定的年紀才慢慢了解，愛情最好的樣子不是轟轟烈烈，而是細水長流、願意接受對方原本的樣子，一起思考未來的藍圖。

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No.5 一起去跑步

一起去跑步 請不要說不

我們的節奏 是吸兩口再吐

用這樣的速度

把地球的忙碌 都拋在半路

自然放鬆的旋律、簡單朗朗上口的歌詞，讓許多歌迷一聽就愛上！這首歌的MV特別邀請了宇宙人在音樂上的好夥伴，大家一起來跑大隊接力，象徵在音樂道路上成為隊友，努力奮鬥、互相加油，彼此扶持跑到最後終點的精神。

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No.4 往前 (Move Forward)

每天和自己在告別 每天離自己越來越遠

每天睜一隻眼閉一隻眼

抱怨自己的今天 羨慕別人擁有的明天

回憶就留在美好的昨天

宇宙人成軍十年時挑戰攀登號稱「世界屋脊」的喜馬拉雅山，〈往前〉是整張專輯第一首錄製卻最後完成的勵志歌曲，從頭到尾整整花費超過一年的時間，幾乎像是重現當時攀登喜馬拉雅山般，艱辛萬分，整首歌運用大量的合成器來營造空間感，傳達了放手追夢的勇敢。

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No.3 我還繞著你在旋轉

我還繞著你在旋轉

別想太多 是他們給的答案

一樣的 一樣的

我只有你能保管

小玉曾說：「這首歌非常適合在演唱會唱，開頭阿奎吉他前奏，中間方Q搖滾國歌式的貝斯solo，以及整個主題旋律，也有大合唱和安靜下來的部分，我覺得是一首巧思很多、很完整的歌。」他提到，歌詞中「過期的問候」其實是他隨意亂哼，結果阿奎以為是唱「過期」，誤打誤撞很棒，這就是創作有趣的地方。

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No.2 藍色的你 (Ocean)

我有一點累

累得無法對你說再見

也許只是裝作無所謂

也許只是害怕潮退之後要離別

小玉曾說〈藍色的你〉是他在《理想世界》專輯中最喜歡的一首，「我覺得以整張專輯來說，這首歌的曲風蠻特別的，旋律和編曲達到一種奇妙的平衡。」同時他也說，這首歌特別讓他感動，MV也很棒很自然，為專輯定調了療癒的色彩，事實上這首歌的確也因為讓聽眾感到治癒感，而受到很大的好評。

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No.1 理想狀態

想找一個理想狀態

來解釋對未來的期待

安靜地 有個角落

過著不被誰過問的生活

理想狀態」是物理學的名詞，是指理論上可以達成，但實際上卻沒辦法做到的狀態。不過，對於宇宙人來說，追求專注在每一個瞬間，比如說一直做音樂下去，就是生命中最理想的狀態，整張專輯《理想狀態》與收錄的〈理想狀態〉這首歌，都傳達了這樣的感受。



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月02日至2023年07月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『宇宙人歌曲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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