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一張圖看天氣！明留意午後陣雨 未來一周「愈來愈熱」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周，高溫炎熱。示意圖／本報資料照片
未來一周，高溫炎熱。示意圖／本報資料照片

明天全台留意午後雷陣雨，北部、山區更有局部大雨發生機率；周二起水氣減少，午後雷陣雨減少，高溫更明顯，未來一周「愈來愈熱」。

中央氣象局傍晚發布大雨特報、高溫資訊。午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚新北、苗栗地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率。

另外，西南風影響，台東縣有焚風發生機率，高溫炎熱，明天中午前後，雲林縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天各地大致多雲到晴，南部、台東及金門、澎湖局部陣雨，午後全台有局部短暫雷陣雨，山區及北部地區有局部大雨發生的機率。

明天西半部、東北部高溫大多33度至35度，花東、離島31度至32度，並有局部36度左右高溫。

周二起至下週日，受西南風影響，午後雷雨減少，僅山區局部雷雨。清晨上午中南部沿海及金門、澎湖全天有局部雨。溫度方面，西半部、東北部高溫約33度至36度，花東及離島31度至33度，全台都可能出現局部36度以上高溫發生機率。

明天全台留意午後雷陣雨，北部、山區更有局部大雨發生機率；周二起水氣減少，午後雷陣雨減少，高溫更明顯。圖／中央氣象局提供
明天全台留意午後雷陣雨，北部、山區更有局部大雨發生機率；周二起水氣減少，午後雷陣雨減少，高溫更明顯。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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