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台灣新生兒死亡高於日韓 第0天夭折最多

中央社／ 台北2日電
新生兒示意圖。 圖／ingimage
新生兒示意圖。 圖／ingimage

台灣新生兒死亡高於日韓，尤其在出生第0天夭折最多，其中8成以上與產婦高齡化的早產有關，衛福部擬優化周產期照護，專家呼籲強化社區關懷，提供產婦正確安胎衛教，避免憾事。

少子女化是國安議題，台灣去年新生兒人數僅13萬8986人，創下史上新低紀錄，孩子生得少，但新生兒死亡卻節節高升，台灣新生兒科醫學會、中華民國兒童健康聯盟及長庚財團法人聯手舉辦「降低台灣新生兒死亡率」研討會，希望由醫療與政策面共同守住每個珍貴小生命。

台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑在研討會分享，出生數以等差級數下降的台灣，正發生一件令人害怕的事，就是新生兒死亡率高於經濟合作暨發展組織（OECD）國家的平均值，最新數據已達到每1000個新生兒有2.8個無法活到滿月，4.5個孩子可能在5歲前死亡，在亞洲高於日本與韓國。

新生兒死亡率是指每1000名活產嬰兒28天死亡人數，周弘傑說，分析新生兒過世天數，發現1/3寶寶是出生1天內離世，「新生兒第0天死亡是台灣面臨最大的問題」，以新北市公開資料分析，第0天死亡8成與早產有關，周產期關心孕婦、提醒早產跡象，給予安胎衛教，是台灣需要好好思考的。

周弘傑說明，根據年齡別嬰兒死亡率5大死因，第0天死亡新生兒之中，以「源於周產期的呼吸性疾患」位居第1，其次是「與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患」，後續分別為「先天性畸形與染色體異常」、「受母體妊娠、產程及分娩併發影響」和「源於周產期其他疾患與其他先天畸形」。

對此，衛福部長薛瑞元表示，台灣新生兒死亡率偏高，數據應進一步分析，首先台灣計算方式與國際基礎不同，再者因生產出生死亡相關福利，臨床上確實發現可能有活產死亡數據也納入統計，重新計算後的台灣新生兒死亡率與其他國家不會差太多，「但沒有說很好。」

薛瑞元說，據統計資料顯示，台灣新生兒死亡最主要原因是與遺傳染色體異常有關，這部分難避免，現階段沒有好方法解決；再者是與早產有關，這項歸類為可避免原因，也是政府努力方向，希望透過強化周產期照護，避免憾事發生，除了降低早產發生率，當發生早產，將即時提供幫助。

明年起第2期優化兒童醫療照護計畫將上路，希望擴大適用範圍，早產兒急、重症問題就近照顧，增加早療及早介入量能。另外，薛瑞元提到，第3個新生兒死亡可能因素是意外，其中可避免的最大宗原因是「趴睡」導致窒息或猝死，過去不少家長認為趴睡才有好看頭型，若因此造成死亡，是非常不值得。

新生兒 早產 死亡率

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