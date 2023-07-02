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影／雷雨炸桃園！多處馬路淹成河 里民驚：8年沒見過
午後對流雲系發展旺盛，氣象局下午針對桃園發布大雷雨即時訊息，今天下午2點多桃園開始降下豪大雨，雷聲不斷。目前雖雨勢些微趨緩，不過各地也傳出零星積淹水災情，像是桃園區民族地下道一度淹水達30公分，桃園區秀山路一帶也有大片積淹水，變成水路，目前相關單位都已前往處理。
桃園過去一小時，包括桃園區、八德區、龜山區、平鎮區時雨量都相當驚人，水務局統計，八德區連城橋觀測站時雨量達52毫米、龜山區文心國小測站51毫米、桃園區星見橋23毫米、桃園區水汴頭大橋21.5毫米、平鎮區滿庭芳19毫米、八德區大安國小12毫米。
市府表示，經警察局武陵派出所通報，桃園區民族地下道淹水，一度淹水高度約30公分，半個輪胎高，目前養工處及桃園區公所已派員協助處理。
桃園區大同西路秀山路口、秀山路56巷、秀山路86巷、南山街一帶因強降雨，也淹水成小溪。桃園區玉山里長林于翔表示，這波降雨來得又極又快，許多人措手不及，甚至還有水淹入民宅，不少里民都直呼已經7、8年沒看過這樣的情況；幸好目前水已經逐漸退去，區公所也派人前往處理中。
議員許家睿下午行經八德區長興路，也拍下沿路成為水鄉澤國的景況；呼籲用路人務必減速慢行，注意安全。
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