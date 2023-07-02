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影／無震無風 龜山島轟然巨響「崩山了」遊客憂龜首將消失
今天接近中午時，在無地震及強風下，宜蘭縣龜山島傳出轟然巨響，被一群搭船賞鯨客直擊龜首大崩塌，滾滾落石引發塵土飛揚，石塊濺落海面激起水花，遊客紛紛搶拍驚險難得畫面。解說員研判，應該是屬於自然風化現象。
眺望龜山島是一座長了植物的綠色之島，但位於龜首的部位卻顯得光禿，樹木稀疏。今天上午天氣非常好，凱鯨號賞鯨船搭載遊客從頭城烏石港出海，11點37分接近龜山島「牛奶海」欣賞美景，突然看到前方的龜首部位出現大面積的崩塌，當時有人大喊「崩山了」，所有目光轉看崩落奇景。
賞鯨船解說員解釋，龜山島沒有造山運動，碎岩土石自然風化，只能一直往下掉，這次掉落的數量比較多一些，平常船隻不會太靠近龜首的部分，對於旅遊安全沒有任何影響，也不影響在龜尾的登島遊程。
遊客表示，雖然不會擔心安全，但在沒有地震及強風的情況下，如果這樣繼續風化掉落岩石的話，將來會不會「龜首就消失了」。
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