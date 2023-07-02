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酷暑防熱傷害 外出暈眩虛弱須休息降溫

中央社／ 台北2日電
醫師提醒，預防熱傷害要避免長時間曝曬或高溫密閉環境，注意補充水分和電解質，感到暈眩虛弱務必休息降溫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
醫師提醒，預防熱傷害要避免長時間曝曬或高溫密閉環境，注意補充水分和電解質，感到暈眩虛弱務必休息降溫。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

今天全台天氣炎熱，醫師提醒，預防熱傷害要避免長時間曝曬或高溫密閉環境，注意補充水分和電解質，感到暈眩虛弱務必休息降溫。

中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後雲林縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

根據衛生福利部新聞資料，今年6月截至29日，共已有510人次因熱傷害就診，較去年6月280人次增加。

新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君告訴中央社記者，環境高溫造成熱傷害症狀，臨床上分兩大類，較輕微為熱衰竭，病患體溫偏高但小於40度，症狀有噁心、頭暈、頭痛、虛弱無力，甚至暈倒、抽筋等；但當體溫超過40度，就是嚴重熱傷害，一般稱熱中暑

對於熱衰竭，薛承君說，病人會大量流汗，因曝曬導致體內產熱速度超過排熱速度，熱不斷累積，身體代謝率持續上升，形成惡性循環，身體失調大量排汗、脫水，並可能因離子失調發生抽筋。

若熱衰竭惡化，薛承君指出，就可能發生熱中暑。因身體沒有多餘水分可以排出、汗水想流流不出，病人身體看起來會很乾燥，全身處在40度以上高溫，且因為大腦中樞已經沒辦法調節，病人可能意識混亂、昏迷，甚至可能休克，危及調節身體水分的腎臟。

薛承君表示，此時可能全身出現發炎反應，且腎臟受傷、無法排汗恐造成橫紋肌溶解症，肌肉開始溶解，分泌毒素，持續惡化可能造成多重器官衰竭甚至死亡，這就是為什麼小朋友被誤鎖在高溫車內可能遭活活熱死。

需要特別注意熱傷害的族群，薛承君說，代謝能力較差的老人、表皮面積較大的小孩和慢性病患都要注意；此外，在戶外工作的勞工、軍人、運動選手也容易產生勞動型熱傷害。

若無法避免在高溫環境工作，可以戴帽子、穿著寬鬆、透氣涼爽的衣服，有虛弱感就要適當休息，若有短暫暈厥或抽筋情況，一定要趕快到陰涼處休息，並利用吹風、灑水，或冰敷腋下、頸部、鼠蹊部等方式降溫，千萬不能馬上回到太陽下工作，避免身體進一步失調造成熱中暑。

高溫 熱衰竭 中暑

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