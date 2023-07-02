我新生兒死亡率高 薛瑞元：應追究死因

台灣每千個新生兒，就有2.8個活不到滿月！衛福部長薛瑞元2日於研討會指出，新生兒死亡的主因包括染色體異常、早產與意外事故，政府正積極資源處理後兩者。兒科醫師呼籲，政府應成立專責單位，進行死因分析回溯、加強產婦的社會支持，並關注兒科醫師的人力斷層。

根據資料顯示，台灣每一千個新生兒就有2.8個無法活到滿月，更高於日韓，尤其在少子化浪潮席捲台灣時，保障每個嬰兒的健康，顯得更加重要。多個醫療民團2日舉辦「降低臺灣新生兒死亡率研討會」，邀集政府部門、立法委員邱泰源、吳玉琴與兒科醫師共同探討台灣新生兒死亡的議題。

早產、意外成主因

薛瑞元指出，目前新生兒死亡的狀況主要有三個：「染色體或基因異常」，然而，該狀況目前仍缺乏有效的預防方式；「早產」，這是政府與醫界目前努力的方向，或者提供即時的醫療協助，來避免新生兒死亡；「意外死亡」，其中還有一部分屬於可避免的意外，如趴睡導致的窒息，政府會積極宣導衛教知識，減少新生爸媽的錯誤觀念。

他說，面對新生兒死亡率沒有下降的狀況，相關計畫已經探討到最後的階段，討論資金的來源，未來盼能透過計劃建立起兒科醫師的訓練機制；建置更多新生兒的醫療資源，如早期篩檢或聯合評估的量能。

應成立專責單位

立法委員吳玉琴說，隨著台灣醫療的進步，台灣新生兒死亡率卻沒有下降的趨勢，其中有許多問題需要解決。她表示，過去曾有醫師用藥困難的狀況，特殊用藥都要進行專案申請，目前已成立新生兒困難取得藥材調度中心，接下來就再優化兒童醫療照護的量能，並注意兒科醫師的人力斷層。

「台灣生育率不斷降低，甚至直逼國際最後一名，新生兒死亡率仍居高不下，成為國安的危機，」兒科健康聯盟理事長林志嘉表示，但目前卻沒有一個政府部門或單位負起責任，這是錯誤的狀況，他向衛福部喊話表示，應針對新生兒死亡的狀況，成立專責單位，進行長期評估與處理措施。

進行死因回溯分析

臺大醫學院附設兒童醫院主治醫師周弘傑則以數據表示，政府近期為了鼓勵生育，祭出許多獎勵措施，但成效似乎有效。然而，不僅生育率，台灣新生兒死亡率近期出現反增的狀況，死亡率更是日本的2.7倍、韓國的1.6倍，成為政府需要積極面對的問題。

他指出，新生兒死亡率的主因之一是「源於周產期的呼吸性疾患」，應透過死因回溯分析，建立新生兒死亡的資料庫，才能對症下藥。另外，他表示，國健署分析新生兒死亡率增加的原因，與平均產齡提高有關，但「高齡產婦也是寶」，對產婦的關懷與社會支持也很重要。

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