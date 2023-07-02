快訊

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

金曲34／評審團主席陳建騏還原「艾怡良出包」幕後實況 認簽名太大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫悶熱 中北部午後容易有短時間較大雨勢

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，中北部容易有短時間較大雨勢發生。本報資料照片
午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，中北部容易有短時間較大雨勢發生。本報資料照片

今天仍是偏南風的環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，台灣周圍的水氣比昨天來的稍微減少一點，南部地區仍是有局部迎風面短暫陣雨機會，其他各地天氣是晴到多雲。

他說，午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，中北部容易有短時間較大雨勢發生。

氣溫方面，各地高溫32-35度，中南部、台北盆地、花東縱谷及局部近山區域甚至有機會達到36度或以上的高溫，方俊元表示，還是要留意午後雷陣雨，多補充水分，以免中暑。

方俊元表示，明天開始一直到周末，台灣周圍環境為西南風為主，高溫的情況將持續，極端高溫的情形可能會變得比較多一些。而天氣方面，各地大致是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，較容易發展的區域仍是以山區或近山區為主。

另外，方俊元說，清晨時段容易受海陸風環流影響，中南部偶有局部短暫降雨，早起出門要多加小心天氣變化。不過環境上受到太平洋高壓逐漸往台灣附近移動，會逐漸轉較穩定一些，水氣也有慢慢減少，降雨的情況應該會減少一些。

高溫 花東縱谷 天氣動態

延伸閱讀

7月2日水氣較多 中南部及台東整天留意局部陣雨

明北部午後持續大雨 這些地區未來一周恐有極端高溫

午後雷陣雨熱區中北部為主 下周注意極端高溫

各地多雲到晴…雙北留意午後大雷雨 8縣市迎36度極端高溫

相關新聞

鄭明典曝王國材「工具人」外號 蘇貞昌也來「等2個人咖啡」

中央氣象局長鄭明典即將退休，他近日在臉書分享工作現場點滴和回顧印象深刻的往事，今天PO出交通部長王國材日前造訪看畫的照片...

高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：慎防雷擊強風、瞬間強降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多、...

台南本土登革熱爆發須開專責病房？ 薛瑞元：作用不大

台南市本土登革熱確診病例目前已破百例，衛福部疾管署日前認定東區、仁德區為登革熱流行疫區，只要是具有登革熱疑似症狀NS1快...

鄭植羽展創作 承繼父親鄭問也揮灑自我風格

已故漫畫家鄭問每幅作品都有如藝術實驗，甚受推崇。他的兒子鄭植羽長年擔任父親助手，在父親辭世後持續探索藝術，日前舉行「浮游...

遠雄廣場可可市集登場 打造從產地到餐桌的巧克力饗宴

新北市汐止遠雄廣場舉辦「農情巧藝 巧克力饗宴」可可市集，即日起到7月9日展售業者運用創新研發能力，以屏東可可豆結合特色食...

高溫悶熱 中北部午後容易有短時間較大雨勢

今天仍是偏南風的環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，台灣周圍的水氣比昨天來的稍微減少一點，南部地區仍是有局部迎風面短暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦