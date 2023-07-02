高溫悶熱 中北部午後容易有短時間較大雨勢

今天仍是偏南風的環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，台灣周圍的水氣比昨天來的稍微減少一點，南部地區仍是有局部迎風面短暫陣雨機會，其他各地天氣是晴到多雲。

他說，午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，中北部容易有短時間較大雨勢發生。

氣溫方面，各地高溫32-35度，中南部、台北盆地、花東縱谷及局部近山區域甚至有機會達到36度或以上的高溫，方俊元表示，還是要留意午後雷陣雨，多補充水分，以免中暑。

方俊元表示，明天開始一直到周末，台灣周圍環境為西南風為主，高溫的情況將持續，極端高溫的情形可能會變得比較多一些。而天氣方面，各地大致是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，較容易發展的區域仍是以山區或近山區為主。

另外，方俊元說，清晨時段容易受海陸風環流影響，中南部偶有局部短暫降雨，早起出門要多加小心天氣變化。不過環境上受到太平洋高壓逐漸往台灣附近移動，會逐漸轉較穩定一些，水氣也有慢慢減少，降雨的情況應該會減少一些。