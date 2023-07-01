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影／宜蘭童玩節今開幕 13國55團隊齊聚冬山河
宜蘭夏季最大型的活動童玩節今天開幕，揮別疫情，睽違數年再次邀請國外團體來台，包含日本、韓國、匈牙利、印尼、菲律賓等13個國家，來自歐亞美非，總共18民俗團隊，加上特色團隊，共55團，開幕式上台灣與柬埔寨馬戲團隊合作貢獻精彩演出。
今年宜蘭童玩節7月1日開幕、8月13日閉幕。童玩節舉辦迄今第28年，3年前受疫情影響，連續數屆無國外團體來訪，今年解封後一股作氣邀請日本、韓國、蒙古、菲律賓、印尼、泰國、斯里蘭卡、馬來西亞、匈牙利、羅馬尼亞、墨西哥、南非、迦納13國、共18個民俗團體來台演出。
來自蒙古的陽之童舞團代表表示，很開心見到台灣的大家，希望一起交朋友；泰國的庄他武里武團代表說，非常榮幸參與今年童玩節，希望團員展現能力，這是個與國際朋友互動交流的好機會；由神父秘克琳創立的蘭陽舞蹈團也共襄盛舉，一起迎接童玩節。
開幕式下午4時許在園區入口處不遠的「宇宙劇場」登場，本土馬戲團「福爾摩沙馬戲團」與柬埔寨團隊「法爾劇團」聯手貢獻精彩的馬戲劇「宇宙大冒險」，上演人體疊疊樂、空中接力等高難度馬戲動作，引爆驚呼，來自台北的Luxy Boyz用「鋼鐵軍團」聲光演出吸引全場目光，最後縣長林姿妙與副議長陳漢鍾按上地球模型，正式啟動童玩節。
林姿妙表示，今年童玩節主題「童玩原宇宙」融入冒險、科技和元宇宙等元素，除了搭建刺激的遊樂設施，也結合AI人工智慧等創新科技打造展館；經過3年疫情，終於再次邀請國外團隊，帶動宜蘭士農工商發展，非常感謝所有相關單位的努力，邀請全台灣的朋友暑期同樂。
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