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看一群女人以行動回應壓迫 婦女新知老照片特展開展

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
1994年5月22日，婦女新知基金會、台灣女性學學會、各大專院校女研社等多個女權團體組成小紅帽大隊，集上街發動「女人連線反性騷擾大遊行」。記者葉冠妤／翻攝
1994年5月22日，婦女新知基金會、台灣女性學學會、各大專院校女研社等多個女權團體組成小紅帽大隊，集上街發動「女人連線反性騷擾大遊行」。記者葉冠妤／翻攝

台灣近來掀起me too浪潮，但早在1994年前，婦女新知基金會、台灣女性學學會、多所大專院校女研社等曾發起「女人連線反性騷擾大遊行」，堪稱台灣的第一波me too運動。這些婦運珍貴史料，即起在「跟著她們的步伐往未來走去——婦女新知基金會性別與人權老照片特展」就能看到。透過展覽，回顧一群女人如何以行動回應壓迫，讓女人的權利與權力，成為台灣民主化浪潮中一股並進前行的力量。

40年來，婦女新知推動「性別工作平等法」、「民法」親屬繼承編各項修正條文，與其他團體共同推動「性別平等教育法」、婚姻移民女性人權的移民法規、同性婚姻合法的婚姻平權法等，並透過監督婦女政策、推動女性參政、培力女性參與公共事務等作法，逐步改造體制和性別文化。

新知第四、五屆董事長尤美女表示，台灣婦運一路衝了40年，從辦雜誌喚起性別意識覺醒，到1987年國父紀念館事件抗議女性工作權遭受剝奪，以此為契機走上參與立法的歷程，女人從私領域走向公領域、更進入國家體制，也帶動日後許多民間團體參與立法，造就台灣民主特色與根基，如果說台灣民主化運動是男人打出來的空間，那麼台灣民主的深化，就是女人的貢獻。

尤美女提及，1994年的小紅帽反性騷擾大遊行，可說是台灣的第一波me too運動，當時催生了性騷擾的法律制度流程，而近期這一波的me too則屬文化層面。

婦女新知基金會第六屆董事長王如玄認為，近期的MeToo運動，大家一窩蜂談修法，只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，「兩性工作平等法「（即今日的「性別工作平等法」）早已施行20年，卻未被真正落實、執行，這是政策問題，婦女運動還需繼續努力。

婦女新知董事長姜貞吟也說，新知在這20年來仍常接到受性騷擾或歧視的求助電話，顯示法規落實與社會慣習與文化相關，是什麼機制、結構導致台灣me too運動比國外晚了5年，須進一步反省與檢討。

「跟著她們的步伐往未來走去——婦女新知基金會性別與人權老照片特展」即起至8月6日，在剝皮寮歷史街區147、149展間展出。

婦女新知於1990年將草案送入立法院，歷經11年，2001年12月21日「兩性工作平等法」終於三讀通過，並在隔年施行。這是第一部由婦女團體起草研擬，並將性別歧視、職場性騷擾防治與雇主應盡措施，以及育嬰照顧等促進工作平等措施入法的草案。記者葉冠妤/翻攝
婦女新知於1990年將草案送入立法院，歷經11年，2001年12月21日「兩性工作平等法」終於三讀通過，並在隔年施行。這是第一部由婦女團體起草研擬，並將性別歧視、職場性騷擾防治與雇主應盡措施，以及育嬰照顧等促進工作平等措施入法的草案。記者葉冠妤/翻攝
「跟著她們的步伐往未來走去——婦女新知基金會性別與人權老照片特展」即起於萬華剝皮寮街區展出，婦女新知基金會歷屆董事長、秘書長與工作人員今出席開幕式。記者葉冠妤/攝影
「跟著她們的步伐往未來走去——婦女新知基金會性別與人權老照片特展」即起於萬華剝皮寮街區展出，婦女新知基金會歷屆董事長、秘書長與工作人員今出席開幕式。記者葉冠妤/攝影
「跟著她們的步伐往未來走去——婦女新知基金會性別與人權老照片特展」紀錄台灣婦女運動參與者的足跡。記者葉冠妤/攝影
「跟著她們的步伐往未來走去——婦女新知基金會性別與人權老照片特展」紀錄台灣婦女運動參與者的足跡。記者葉冠妤/攝影

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