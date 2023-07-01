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夏天是綠竹筍季節 挑選注意這3項祕訣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
連鎖餐廳7月起推出多款綠竹筍創意料理。圖／農糧署提供
連鎖餐廳7月起推出多款綠竹筍創意料理。圖／農糧署提供

夏季是綠竹筍產季，綠竹筍為筍類中最細嫩清甜，適合做成冰鎮涼筍是夏季涼菜首選。農委會農糧署北區分署及桃園區農業改良場舉行112年度全國優質安全綠竹筍評鑑，在台北舉行頒獎典禮；共有8縣市、32鄉鎮產區農會推薦143名農民參賽，分為有機、產銷履歷及溯源3個組別，歡迎民眾把握時節品嘗。

農糧署表示，綠竹筍產期在5至9月份，面積約7000公頃，七成在北部地區，94年起舉行評鑑，針對外觀色澤、肉色氣味、柔嫩度及糖度4項目評分且通過農藥殘留檢驗，溯源組冠軍的台南市白河區吳忠明獲得，有機組及產銷履歷組冠軍分別為新北市三峽區朱柏榮及新店地區農友陳能恭。

農糧署說，綠竹筍高纖、低熱量且富含維生素及礦物質，挑筍要選身彎短胖、切面白細、筍尖未出青，因竹筍出土行光合作用轉綠就會帶苦味。

農糧署長胡忠一表示，綠竹筍採後容易纖維老化、甜度降低，要盡快銷售食用，是最符合食在地、享當季、低碳里程的食材；而竹筍採後預冷是保鮮關鍵，可減少蔬果品質及減少耗損，或製成熟筍冷藏真空包，能延長銷售期且方便消費者食用。

農糧署輔導餐飲業者使用在地食材，聯合連鎖餐廳饗食天堂、果然匯、真珠台灣佳味等品牌，7月起推出多款綠竹筍創意料理，讓消費者嘗鮮。

農糧署 產銷履歷 胡忠一

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