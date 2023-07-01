日本首例Oz病毒感染 羅一鈞：可噴防蚊液、有防蜱蟲效果

赴日本旅遊要避開鹿群？日本日前首例疑似感染Oz病毒死亡案例，疾管署發言人羅一鈞表示，民眾赴日旅遊可避免與野生動物接觸，目前評估感染風險低，但民眾若憂心可噴防蚊液，也有防蜱蟲效果。

「魚漿夫婦」臉書粉絲專頁提醒，日本出現首例可能是因為蜱蟲叮咬感染OZ病毒死掉的婦女，提醒民眾赴奈良與鹿接觸要注意，鹿群可能會帶有蜱蟲。

日本厚生勞動省日前公布茨城縣出現70多歲婦女，去年夏季因心肌炎死亡，因出現發燒、倦怠等症狀就醫，經醫師診斷後，因心肌炎死亡，有蜱蟲叮咬痕跡，經採檢後確認為Oz病毒感染。當局表示2018年首次於龜形花蜱分離出該病毒，該案為全球首例人類感染案例。

羅一鈞說，目前Oz病毒僅發生在日本，日本以外的地區沒有發生人類或是動物的Oz病毒案件。日本曾針對國內的鹿群做蜱蟲與病毒的抽樣檢測，調查發現西部山口縣、愛媛縣兩處的野鹿病毒陽性率較高，而中部奈良附近的岐阜縣、三重縣也有檢出陽性，東部沒有檢出。

羅一鈞表示，全球人類感染Oz病毒死亡的案例僅有一例，加上日本先前調查時發現西部兩名獵人也是陽性，總共三例。

去日本旅遊是否需要留心？羅一鈞表示，目前評估感染風險仍低，民眾若擔心可以防蚊液也有防蜱蟲的效果，亦可以避免接觸野生動物。