南投珍珠柑乾旱受損嚴重 農委會救助幫農友度困境

南投縣中寮鄉、國姓鄉是珍珠柑、砂糖橘主要產地，種植面積約170公頃，今年2、3月因為乾旱造成兩項作物受損，農委會昨天公告「農業天然災害救助辦法」現金救助項目，每公頃8萬元，7月1日起到7月10日受理農民申請，農委會及時救助，為農友解燃眉之急。

中寮鄉吳姓果農說，中寮是珍珠柑主要產地，因為地理條件和氣候關係，珍珠柑香甜多汁，受到消費者歡迎。但去年因為大雨關係受損，產量減少三成多；今年2、3月全台乾旱，珍珠柑開花期缺水，養分不夠結果率差，最近又接連大雨落果嚴重，接連兩年因氣候受損，讓農民損失慘重，連成本都難以回收。

立委馬文君說，國姓、中寮鄉主要是山坡地，無法大面積耕作，雖然柑橘產量全縣最多，但以小農為主，更容易因天候、產量等因素，導致價格波動，前幾年受疫情影響，農產品滯銷，都讓農民雪上加霜，需要政府協助，她也積極向農委會爭取現金救助，感謝農委會能迅速公告現金救助，減輕農友損失。

南投縣農業處表示，依據農委會「農業天然災害救助辦法」第6條規定，這次現金救助項目為砂糖橘及珍珠柑，每公頃8萬元。受理申請期間自7月1日至7月10日止，假日照常受理，請符合資格農民攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地鄉鎮公所提出申請，逾期不受理。

農業處指出，符合救助辦法規定的農友，損害率達20%以上者，依救助額度提供救助，未達20%者不予救助；短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。南投縣近幾年推動友善棲地耕作，發展有機農業，縣府也會協助農友建立品牌，提高南投縣柑橘能見度和價值。