快訊

影／高雄派出所國旗倒懸沒注意！路人直呼太誇張

一次聘用4專任師已是「超級神話」 年輕博士轉向陸發展

影／不甩新法上路？林口汽車闖紅燈！斑馬線上學生慌張逃命

敬老卡搭台鐵也要走通道 老人卡關嚇傻

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
基北北桃各交通局處今派員協助捷運、機捷、台鐵、轉運站等各系統，關於定期票上線首日購票、進出站及月台候車情形。圖／新北交通局提供
基北北桃各交通局處今派員協助捷運、機捷、台鐵、轉運站等各系統，關於定期票上線首日購票、進出站及月台候車情形。圖／新北交通局提供

基北北桃TPASS1200通勤月票今天啟用，但用1200定期票搭台鐵，須走專用通道驗票機刷卡進出站，否則會顯示驗票失敗，敬老卡也一併得走專用通道。今上午在台鐵鶯歌站等地，發生多名年長者不清楚要改走通道，一刷卡就發出「逼逼逼」聲響，讓他們不知所措。

新北市交通局長鍾鳴時表示，基北北桃各交通局處今派員協助捷運、機捷、台鐵、轉運站等各系統，關於定期票上線首日購票、進出站及月台候車情形，民眾須持卡輕觸捷運或台鐵車站自動收費閘門，及市區公車、國道客運、公路客運或輕軌驗票機上的感應區。

鐘鳴時說，搭台鐵使用1200定期票，須要走專用通道驗票機刷卡進、出站，如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，敬老卡也同步改為走專用通道。

今天上午台鐵鶯歌站及多個站點，均出現年長者不清楚、不習慣要走專用通道，當刷卡要走一般通道時刷不過，所幸站務人員隨即上前協助。

站務人員說，平常年長者都習慣全通道都能使用，突然要改走通道，會一時不習慣，還好今天是假日，使用大眾運輸的人潮相對沒有平日多，不過下周一上午會有大批通勤族使用，需要嚴陣以待。

鍾鳴時表示，台鐵的敬老卡跟TPASS同一天啟動改用專用通道，以往年長者走習慣一般通道，突然要他們走專用通道，就會卡住，也要有站務人員協助，今早人少還可以解決，但若遇到平日通勤可能會塞住，也有請台鐵人員多協助。

交通局表示，若民眾手上1280定期票在7月1日後才到期，若無擴大使用範圍或運具的需求，可使用至到期後再改買1200定期票，以避開人潮，或用行政院通勤月票TPASS悠遊卡設定使用，原本1280定期票可在明年6月30日前到台北捷運各車站辦理退票。

今台鐵多個站點發生年長者不清楚敬老卡要與TPASS定期票改走專用通道，遭閘門卡住等情形。圖／新北交通局提供
今台鐵多個站點發生年長者不清楚敬老卡要與TPASS定期票改走專用通道，遭閘門卡住等情形。圖／新北交通局提供

台鐵 TPASS 交通月票

延伸閱讀

你搭了沒？高雄熊帶你遊高雄 TPASS通勤月票今起上線

3大生活圈通勤月票今上路 乘客走錯通道、越區搭乘遭扣款

TPASS1200月票基北北桃啟用 基隆通關順利也有不少「嗶嗶叫」

整理包／3大生活圈通勤月票今天啟用 13大QA一次查

相關新聞

健保部分負擔上路！失智患者醫學中心拿慢箋 醫藥費飆970元嘆「好貴」

健保部分負擔新制今天上路，此次調整醫學中心及區域醫院門急診部分負擔。記者實際到北部醫學中心觀察，雖然是一般周末，但醫院仍...

3大生活圈通勤月票今上路 乘客走錯通道、越區搭乘遭扣款

三大生活圈TPASS公共運輸通勤月票今上路，另有10縣市社福卡開放搭乘台鐵，截至昨天已有約18萬人次加值月票方案。台鐵截...

整理包／10縣市社福卡今起可搭台鐵 11大QA一次查

除了3大生活圈通勤月票今天正式啟用，台鐵局今天起開放10個縣市社福卡點數搭乘指定列車，鼓勵領有社福卡的國人樂活、樂遊及樂...

整理包／3大生活圈通勤月票今天啟用 13大QA一次查

3大生活圈通勤月票今天正式上路，聯合新聞網針對民眾可能會有的疑問，整理相關問答，提供參考。

南投珍珠柑乾旱受損嚴重 農委會救助幫農友度困境

南投縣中寮鄉、國姓鄉是珍珠柑、砂糖橘主要產地，種植面積約170公頃，今年2、3月因為乾旱造成兩項作物受損，農委會昨天公告...

影／健保部分負擔新制首日 健保署長石崇良醫院視察

健保部分負擔新制上路首日，預估影響845萬人。健保署長石崇良上午到醫院視察，有民眾領藥後反應貴了一點。石崇良表示部分負擔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦