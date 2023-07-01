敬老卡搭台鐵也要走通道 老人卡關嚇傻

基北北桃TPASS1200通勤月票今天啟用，但用1200定期票搭台鐵，須走專用通道驗票機刷卡進出站，否則會顯示驗票失敗，敬老卡也一併得走專用通道。今上午在台鐵鶯歌站等地，發生多名年長者不清楚要改走通道，一刷卡就發出「逼逼逼」聲響，讓他們不知所措。

新北市交通局長鍾鳴時表示，基北北桃各交通局處今派員協助捷運、機捷、台鐵、轉運站等各系統，關於定期票上線首日購票、進出站及月台候車情形，民眾須持卡輕觸捷運或台鐵車站自動收費閘門，及市區公車、國道客運、公路客運或輕軌驗票機上的感應區。

鐘鳴時說，搭台鐵使用1200定期票，須要走專用通道驗票機刷卡進、出站，如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，敬老卡也同步改為走專用通道。

今天上午台鐵鶯歌站及多個站點，均出現年長者不清楚、不習慣要走專用通道，當刷卡要走一般通道時刷不過，所幸站務人員隨即上前協助。

站務人員說，平常年長者都習慣全通道都能使用，突然要改走通道，會一時不習慣，還好今天是假日，使用大眾運輸的人潮相對沒有平日多，不過下周一上午會有大批通勤族使用，需要嚴陣以待。

鍾鳴時表示，台鐵的敬老卡跟TPASS同一天啟動改用專用通道，以往年長者走習慣一般通道，突然要他們走專用通道，就會卡住，也要有站務人員協助，今早人少還可以解決，但若遇到平日通勤可能會塞住，也有請台鐵人員多協助。