賣咖啡外實體書店如何與電商通路競爭？走入「季風帶」 在價格戰中看見書店的本質

image source:季風帶書店創辦人林韋地提供

文／李羿嫺

「當我走進一間書店，會期待書店老闆跟我說：『欸這本書很好，你要看。』這就是一個品味的傳送。」

古色古香的迪化街裡，座落著一棟翻新的閩式樓房，隱匿在老屋二樓的便是「季風帶書店」。這是一間專攻東南亞出版物的獨立書店，在科技進步、大眾閱讀習慣改變，實體書店越來越少的現況下，靜謐的大稻埕街區中，季風帶書店卻依舊吸引人們前往尋寶。

第一間專攻台灣讀者的東南亞主題書店

在到台灣開設書店之前，季風帶書店創辦人林韋地先在新加坡創立了草根書室，接著又扎根家鄉馬來西亞，先後誕生大將出版社及《季風帶雜誌》。

想要將東南亞讀物推廣出去的林韋地，在實際行動後卻發現這件事並非這麼容易，因此最後他選擇從「書店的調性」著手，「書店就像是一個平台，透過這個平台，可以接觸到更多的內容。每個書店都會有符合他的調性跟屬性的社群。」

2019年，林韋地將書店和出版事業這陣風吹向台灣，成立了季風帶書店，致力於推廣東南亞文學給台灣讀者。

連結人與議題－－獨立書店的意義在於「陪伴」

近年來網路資訊的發達造成實體書的式微，電商崛平臺的掘起也引響到實體通路，人們更願意在網路上購買便宜的打折書籍，不只小型書店接連收攤，甚至一些連鎖書店也面臨熄燈困境。

不過在這樣的景況下，季風帶書店卻仍然擁有客源，近年的賣書量、營業額甚至維持小幅成長。林韋地認為，獨立書店能存活下來的最重要原因就是「陪伴」，意義在於連結書店附近的人和議題。

「季風帶書店以東南亞議題比較接近我們，其他書店像詩生活，就會聚集一些喜歡詩的人，另外像是性別議題、勞工議題等，每個書店都有他們自己的的社群，我覺得這是很好也是很重要的，才能夠把社會的多元性發展出來。」

什麼才是書店的本質？被「價格」模糊的焦點

雖然找到書店的定位，不過仍然免不了與其他通路的競爭。電商平台的書籍折扣議題一直存在風口浪尖，林韋地直言，電商對於書籍的大力度折扣，對實體書店及出版業都造成很大傷害。

面對這個議題，他認為應該設定一個良好的競爭機制跟市場秩序，「你不能夠放任這些大資本的電商，讓紙本書無止盡的打折。這會傷害到這個產業的根本。」

林韋地表示，在折扣戰引發的諸多討論之中，大家其實都都忽略了一件事情，那就是網路書店跟實體書店應該有各自的分工。像是網路書店的重點在於購買的方便性，實體書店則能提供更深入的書籍介紹服務。不同通路間的競爭應該在於「服務」和「品質」，但在低價折扣不斷推出的情況下，大家只會把焦點放在書本的「價格」上。

「當你把重心都只放在價格上的時候，這個分工跟多元性就消失了。」

他建議，可以效仿歐洲國家制定新書折扣規範，例如不能夠低於95折、9折等等。有了一個合理的折扣規範後，大家對於通路的選擇才不會被價格模糊了焦點。

「假設今天你去哪裡買書都沒有打折，那是不是就不會考慮到『我去哪裡買比較便宜』這件事情？實體書店跟網路書店，競爭的應該是你的服務跟品質，而不是在競爭價格。」

image source: 季風帶書店創辦人林韋地提供

「暢銷書」跟「好書」是兩回事：當書店不再具備選書功能



面對電商折扣價競爭，小書店往往不堪負荷，因此許多書店會結合簡餐、甜點、咖啡，或舉辦講座活動以收取場地費、入場費等方式，來補貼賣書虧損。不過這樣的應對方式，在不知不覺中也讓台灣的書店似乎變成其他東西的附屬，林韋地提到如此一來，書店本身的專業就沒有辦法被確立。

「任何的實體店，都會有一個介紹跟評價的功能。」

林韋地認為，書店最重要的專業在於評選、介紹書本的能力，可是現在的書店漸漸失去了這樣的功能。少了與專業選書人的交流，購書者的品味和評論機制也會變得難以建立，這是這個時代的困境。

「即便你很會介紹書、你很會選書，可是這件事情完全沒有帶給你任何獲利的時候，那就不會有人去做這件事情，專業的選書人跟書店的店員就會越來越少。」

當書店缺少選書、介紹及推廣閱讀的功能，讀者被網路電商上誇大的廣告用語、暢銷排行榜吸引，心動於折扣數目時，書店原本應該有的特性就會慢慢地消失。

「我走進一間書店，會期待書店老闆跟我說，『欸這本書很好，你要看。』這就是一個品味的傳送。可是現在就很難了，大家走進店裡也沒有人會跟你講，大家只看到暢銷書榜，可是『暢銷書』跟『好書』是兩回事。」

書店是被需要的存在

當人們開始習慣看價格買書，選擇上網購買有折扣的便宜書籍；當書店店員忙著煮咖啡，沒空向讀者介紹好書，從前大家嚮往的實體書店的服務，也將不復存在。

不過，僅管現在許多書店都面臨著經營難題，林韋地仍堅定地認為，實體書店並不會消失。

「書店肯定不會消失，可是問題在於，我們是不是能夠讓整個大環境或整個生態更健康，我覺得這個是很重要的。」

他強調，市場還是需要一定的規範跟介入，而書店仍是被需要的存在。

目前在業界引發諸多討論的折扣問題，背後的原因無非都是想要改善紙本書、出版業的整個生態。當大環境變得比較健康，當價格不再是唯一的焦點，其他的事情才有可能被討論。

像是閱讀，像是書本，像是書店。

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