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新世代爺奶／嬰兒潮世代 扛最多責任的一代

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
新世代爺奶更在乎孫子女的教養。圖／牧村親子共學教室提供
新世代爺奶更在乎孫子女的教養。圖／牧村親子共學教室提供

在長壽的世界裡，有更多的人成為爺爺奶奶，現代爺奶，不僅是「量」的增加，也有許多「質」的改變。

新世代爺奶認為帶孩子不僅是吃飽穿暖，他們更在乎孫子女的教養、也更重視和子女的關係，樂於扮演爺爺奶奶的身分，也在人生的橘色階段，用比較有餘裕的態度陪伴孫子成長。

學者看法

人口學者薛承泰認為，嬰兒潮世代的爺奶大軍，是史上扛起最多責任的世代，他們生長於每個家庭都很多子女的時代，父母沒餘裕栽培他們，他們得扛起責任自己完成學業、開創事業，照顧家庭、帶大孩子，年紀稍長後不僅要奉養父母，有餘力還會照看自己小孩的家庭；責任感的守備範圍非常大。

相較於嬰兒潮世代的父母親那一輩，雖然也會扛責任，但僅限於扛起家庭內部責任。一來，在教育不普及的時代裡，多數人不知如何擔起更大責任；二來，眾多的子女數讓他們連養大孩子都非常辛苦了。

嬰兒潮的下一代，多數從小沒有吃過苦，不需扛太多責任，成長隨著教育改革、解嚴、觀念自由化，薛承泰形容這是「去責任化」的一代。

「這是一個現象，不是對錯的問題，是會因此在世代傳承中變成很大的落差。」薛承泰認為，扛最多責任的一代，遇上「去責任化」的一代，目前兩代在家庭責任與孩子教養上可以搭配得很好，但他也擔心，這完美結合不會是永遠的，當嬰兒潮世代慢慢老去，接下來的兩個世代都是接受「去責任化」的教育和文化氛圍長大的，他們之間的緊張衝突就會變高。

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奶奶愛的陪伴 珍惜帶孫時光

溫小平在當媽媽時，兒女學齡前託人照顧，學齡時念私立學校，身兼多重身分和諸多責任的年輕時代，帶養孩子重效率與結果。當了奶奶後，她陪腦麻卻堅持自己走路的孫女，花一小時慢慢走十分鐘就可以走到的路程；陪孫子在路上探訪垂垂老矣的大樹、動物醫院前的小狗。對當奶奶來說，做這些事的結果並不重要，愛的陪伴，過程就是答案。

嬰兒潮 父母

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