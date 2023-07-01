新世代爺奶／嬰兒潮世代 扛最多責任的一代

在長壽的世界裡，有更多的人成為爺爺奶奶，現代爺奶，不僅是「量」的增加，也有許多「質」的改變。 新世代爺奶認為帶孩子不僅是吃飽穿暖，他們更在乎孫子女的教養、也更重視和子女的關係，樂於扮演爺爺奶奶的身分，也在人生的橘色階段，用比較有餘裕的態度陪伴孫子成長。

學者看法

人口學者薛承泰認為，嬰兒潮世代的爺奶大軍，是史上扛起最多責任的世代，他們生長於每個家庭都很多子女的時代，父母沒餘裕栽培他們，他們得扛起責任自己完成學業、開創事業，照顧家庭、帶大孩子，年紀稍長後不僅要奉養父母，有餘力還會照看自己小孩的家庭；責任感的守備範圍非常大。

相較於嬰兒潮世代的父母親那一輩，雖然也會扛責任，但僅限於扛起家庭內部責任。一來，在教育不普及的時代裡，多數人不知如何擔起更大責任；二來，眾多的子女數讓他們連養大孩子都非常辛苦了。

嬰兒潮的下一代，多數從小沒有吃過苦，不需扛太多責任，成長隨著教育改革、解嚴、觀念自由化，薛承泰形容這是「去責任化」的一代。

「這是一個現象，不是對錯的問題，是會因此在世代傳承中變成很大的落差。」薛承泰認為，扛最多責任的一代，遇上「去責任化」的一代，目前兩代在家庭責任與孩子教養上可以搭配得很好，但他也擔心，這完美結合不會是永遠的，當嬰兒潮世代慢慢老去，接下來的兩個世代都是接受「去責任化」的教育和文化氛圍長大的，他們之間的緊張衝突就會變高。