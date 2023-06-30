Routine Fitness健身房突終止營運 今向1200名會員致歉了

針對寰邦股份有限公司所營「Routine Fitness健身房」本月20日無預警宣布停業，北市體育局今會同法務局消保官、警察局、勞動局等單位，請業者及信用卡收單行凱基銀行、金流公司與仲信資融公司到北市府說明。業者委任代理人到場說明表示，因公司虧損及營運不善而結束營業，對1200名會員深感抱歉。

北市主任消保官楊麗萍表示，北市府迄今受理消費申訴案123件，警察局受理詐欺報案38件，勞動局受理勞資爭議案32件。

今日會中作出三點結論，第一，6月20日後業者已停止提供服務，金流公司應主動停止消費者信用卡扣款，資融業者仲信公司應暫停催繳分期款。

第二，業者指派人員提供會員會籍及教練課程等紀錄資料予各金流業者及資融公司核對，並請各金流業者及資融公司於收到資料後儘速核對，依規定計算未提供服務部分之餘額，釐清會員得退款金額、尚待支付或得免予支付之金額。

第三，要求業者7月5日前回復市政府，會員取回置物櫃中私人物品之途徑。

體育局指出，若消費者以資融分期付款，因業者無法提供服務，會員得依健身中心定型化契約應記載事項、健身教練服務定型化契約應記載事項規定辦理，終止消費借貸契約，向貸款機構申請止付未提供服務部分之貸款餘額。

楊麗萍指出，消費者以信用卡繳付月費及預付教練課程者，金流公司同意主動停扣未到期月費，已扣款月費及預付教練課程如尚有殘值，消費者得依信用卡爭議款程序，盡速向發卡行提出爭議帳款，檢附契約書、上課紀錄例如APP畫面等佐證資料，以便計算殘值，進行認定後，由銀行退刷至原信用卡。

楊麗萍說，倘無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款者，可選擇司法途徑提起救濟或向市府聲請消費爭議調解，市府將協助消費者與業者協調，若能達成和解共識，調解書於送法院核定後與法院確定判決有相同效力，惟是否能獲得足額退款須視業者有無財產可供強制執行。

楊麗萍並提醒消費者，以資融分期方式付款者，得向資融公司申請止付；以信用卡刷卡者，儘速洽詢發卡銀行申請爭議帳款事宜；倘無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款，則可向法院聲請核發支付命令(詳參司法院全球資訊網/業務總覽/民事/支付命令，及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令) 。

另外，消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。