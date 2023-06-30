防詐必看！7-ELEVEN、全家便利商店響應警政署推「反詐騙包裹防範策略」

近年詐騙猖獗、手法層出不窮，便利商店因據點密集，更易成為詐騙事件媒介，其中「代碼繳費」、「幽靈包裹」、「點數詐騙」則為民眾在便利商店最常遇見的三大詐騙手法。7-ELEVEN「安心取」服務透過「6,700家門市端預防性宣導」、「24小時安心取線上申訴平台」兩大策略，協助消費者防詐、堵詐、退詐，透過3道防線積極防範詐騙包裹，防詐有成、線上申訴案件已大幅減少6成。全家便利商店亦與警政署共同規劃防詐三大招：民眾識詐宣導、店員機警阻詐、疑慮包裹退詐，一同為民眾守住荷包。

為積極協助政府推動反詐騙包裹詐騙政策，並響應警政署刑事警察局反詐騙包裹宣導，7-ELEVEN將拍攝反詐騙影片，並透過全台OPEN!CHANNEL播放宣導，提高全民反詐意識。同時，刑事警察局呼籲，未訂貨請不要取貨；替家人代收請先向家人確認有無網購；取貨前可先上網查詢包裹寄件人名稱、提供之LINE ID、電話等訊息。

7-ELEVEN「安心取」提醒三大反詐防線：7-ELEVEN藉由6,700家門市張貼防詐騙海報、於OPEN!CHANNEL播放安心取防詐騙宣導影片，提醒消費者在臨櫃取貨前務必「先查證、再付款」，取貨前請先確認「本人是否有訂購商品」及「廠商名稱」。臨櫃取貨證實非本人包裹、疑似詐騙包裹等疑慮，建議盡快撥打刑事警察局成立的165反詐騙專線。若不幸已完成取件才發現疑似詐騙，7-ELEVEN提醒可透過「7-ELEVEN安心取申訴平台」線上24小時皆可申訴，客服接獲申訴案件將協助聯繫廠商處理退貨退款事宜，若確定為詐騙包裹，廠商將盡速全額退款給消費者。

「7-ELEVEN安心取申訴平台」24小時隨時隨地皆可申訴，消費者可由取貨付款後的小白單憑證上QR code、使用智慧手機掃描QR code進入系統填單，或直接上網搜尋「7-ELEVEN詐騙申訴平台」，依循平台指引填寫廠商編號、疑似詐騙等原因後送出案件，即能線上隨時查詢進度，若確定為詐騙包裹，廠商將盡速全額退款給消費者。

為滿足暑假網購安心、便利、超值的網購店取包裹體驗，7-ELEVEN「安心取」自7月7日至7月11日連續5天推出到7-ELEVEN取貨送7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組。OPEN POINT會員於取貨時報電話號碼或刷會員條碼，可直接將購物金存入OPEN POINT App中，不怕小白單遺失，還能節省紙張浪費。

全家便利商店積極透過通路之力、建立包裹詐騙申訴平台，過去一年已處理超過5萬件詐騙包裹之快速退貨作業，降低消費者在金錢與時間的耗損；更有許多熱心店員協助防堵詐騙個案、接受警局表揚超過300人次。此次全家便利商店成為警政署的反詐夥伴，將進一步運用全台4,100間店舖多媒體影音及1,650萬會員的App，協助全民識詐、阻詐、退詐；店員臨櫃服務時也將持續熱心警示，提醒民眾不輕易將金錢轉帳給來路不明的對象；針對最常見的包裹詐騙，「全家Fun心取」包裹服務再升級，推出「爭議包裹退貨申請平台」，爭議包裹只要兩步驟即可進入退貨程序。

全家便利商店攜手警政署刑事局積極發展防詐騙措施，針對民眾來到超商所接觸的流程，推出「反詐宣導」、「店舖警覺」、「便利退貨」打詐三大招幫助民眾遠離詐騙。首先與警政署合作進行前端識詐宣導，針對「幽靈包裹」、「代碼繳費」兩大便利商店常見詐騙情境拍攝宣導影片，用貼近民眾日常情境的方式，完整呈現出詐騙常見伎倆，並積極宣導民眾勿受騙上當，宣導影片將於全台全家便利商店店舖多媒體頻道上播放，更搭配店舖內廣播、會員App線上渠道宣傳等，透過廣泛接觸消費者，教育民眾提升防詐騙意識。

由於店舖人員提供民眾第一線服務，全家便利商店持續對店員宣導共同提高警覺，面對消費者疑似受到詐騙情境，如：消費者神色緊張、有異常繳費或取貨狀況時，可主動熱心關懷消費者，就有機會幫助消費者不落入詐騙圈套、減少詐騙情事發生，去年全家便利商店透過店員成功協助消費者防堵詐騙個案共約300件。