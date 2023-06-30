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平均每天47人罹患大腸癌 太晚確診「存活率不到2成」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
大腸癌不一定會有明顯症狀，及早發現可有較高存活率，國健署補助年滿50歲至未滿75歲民眾，每2年1次定量免疫糞便潛血檢查。圖／取自ingimage
大腸癌不一定會有明顯症狀，及早發現可有較高存活率，國健署補助年滿50歲至未滿75歲民眾，每2年1次定量免疫糞便潛血檢查。圖／取自ingimage

大腸癌連續15年位居國人癌症發生第一位，早期大腸癌無明顯症狀，也不易被發現，可透過篩檢提早發現異常。國健署資料分析顯示，第0期、第1期大腸癌的5年存活率均超過9成，而第4期5年存活率則未達2成，顯示早期診斷，早期治療的重要性。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，根據109年癌症登記資料顯示，大腸癌發生人數為1萬6829人，平均每天有47人罹患大腸癌，且好發年齡為50歲以上的族群，對個人健康及家庭生活都造成衝擊。

林莉茹表示，根據實證，每2年定期做糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。篩檢主要檢查糞便表面是否有肉眼看不出來的血液，由於大腸癌腫瘤或息肉會受到糞便摩擦而流血，並附著在糞便表面排出，所以透過糞便潛血檢查，能早期發現疑似大腸癌的個案。

不過先前新冠肺炎疫情影響，影響癌症篩檢人數，國健署癌症篩檢資料顯示，112年截至5月31日大腸癌篩檢人數為71萬人，較111年同期63萬人高，已與108年疫情前的人數相當。

林莉茹表示，早期大腸癌無明顯症狀且不易被發現，可透過篩檢提早發現異常，但篩檢結果如疑似有異常，也不要驚慌，配合進一步做大腸鏡檢查，就可以及早確立病兆，及早治療，預後較佳，尤其第0期、第1期大腸癌的5年存活率均超過9成，但第4期5年存活率則未達2成。

國健署補助年滿50歲至未滿75歲民眾，每2年1次定量免疫糞便潛血檢查，國健署長吳昭軍提醒，起初癌症在腸道內成長並沒有感覺，等到有症狀才就醫，往往演變成較嚴重癌症，定期篩檢可儘早阻礙病變發生，且糞便潛血檢查無侵入性、檢查前無需限制飲食，簡單又安全。

癌症篩檢資料發現，大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人有大腸癌。研究顯示，篩檢結果為陽性若超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險會增加30%，如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%。

為降低癌症發生率與死亡率，國健署與健保署合作推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，透過「主動追陽」的機制，促進篩檢醫療院所與確診醫療院所共同合作，針對篩檢結果為疑似異常之個案，主動進行健康指導及說明後續檢查注意事項，協助民眾安心接受進一步診斷。

大腸癌 癌症治療 國健署

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