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產後情緒低落好沮喪？「這些」方式助妳改善產後憂鬱！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
產後情緒低落好沮喪？「這些」方式助妳改善產後憂鬱！ 圖片來源/unsplash
產後情緒低落好沮喪？「這些」方式助妳改善產後憂鬱！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「產後憂鬱改善方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大產後憂鬱改善行為。

生產完後，產婦都需要一段恢復期，讓器官與身體機能可以恢復到產前的狀態，在這段產後恢復期間，無論是心理、還是生理狀況都需要足夠的休養，若是因為一心照料新生兒，而忽略了自己的身心健康，就有可能會出現所謂的產後憂鬱症。


「醫療諮詢」給予治療建議好專業 「多做運動」分泌快樂多巴胺又能減肥

▲ 網友熱議的五大產後憂鬱改善行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議的五大產後憂鬱改善行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「產後憂鬱改善方式」的相關話題討論，可以發現眾多網友都提及「醫療諮詢」，即經由專業醫師診斷症狀並給予適合的治療方式。

而在醫療諮詢過後，有些醫師也會建議部分患者搭配藥物治療、雙管齊下，而產婦可依照個人需求決定服用中藥或西藥，不少網友也分享自己的經驗，「產後憂鬱症大爆發，靠諮商和藥物還有時間走出來」、「曾經就是把小孩的責任都攬在自己身上，最後不得不去看心理醫生、吃藥，好在遇到很有耐心的醫生了解我的狀況，而給了我方向與意見漸漸地慢慢走出來」，認為適時尋求專業的協助，是相當重要且有效的。

除了看醫生、吃藥之外，許多網友也十分推薦「多做運動」，說明「運動產生多巴胺，會讓你心情好的不得了」、「醫生有說我輕微產後憂鬱症，我也怕吃藥後來都自己安慰自己，每天多運動，讓心情變好」，更有人補充「我產後憂鬱很嚴重，後來自己固定時間去運動，看見自己（身材）變得好一點，才慢慢走出來」，覺得多運動除了改善心情外還能幫助減肥，好處非常多。

而「找人傾訴」同樣是抒發情緒的好管道，例如有網友提到「多找家人與朋友聊聊天，或是請他們幫忙」讓自己能夠有時間喘口氣，也有剛生產完的產婦說道「有空就跟也當媽媽的朋友（同溫層）打電話聊天，互相討拍就好很多」，現在自己「已經沒什麼負面情緒了」。

最後「過度疲累/睡眠不足」是大多數產後媽媽們的困擾，也是造成產後憂鬱的原因之一，因此若能避免類似情形，對於改善心情也頗有幫助。

有網友請益如何走出產後憂鬱，吸引不少留言回應「請隊友支援一兩晚，戴耳塞好好睡一覺，睡飽就會好」、「需要幫忙就交給隊友或家人，自己一定要睡飽，才不會憂鬱煩躁」，表示有充足的休息或睡眠，情緒也會變得穩定，更有人提到自己「第一胎完全沒認真做月子，搞得自己很累，產後憂鬱到很嚴重的地步，所以第二胎決定一定要住月子中心，好好休息」，建議產後到月子中心好好休養也是個不錯的選擇。

媽媽們在生產完後，隨之而來的便是照顧嬰兒的全新挑戰，許多人經常在投入育嬰的過程間，無形之中給予自己過大的壓力，進而陷入低潮、憂鬱；若妳有產後憂鬱的問題，不妨照著網友們提供的建議嘗試改善，畢竟有快樂的媽媽，才有快樂的寶寶，希望媽媽和寶寶們都能身體健康！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「產後憂鬱改善方式」相關討論則數。
觀測期間：2022/06/01~2023/06/11，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、Podcast評論、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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