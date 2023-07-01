快訊

金溥聰入局「捅出三個窟窿」 黃暐瀚曝藍營勝選唯一辦法

整理包／3大生活圈通勤月票今天啟用 13大QA一次查

112分科測驗衝刺／地理重要圖表練到可「畫出來」 加強GIS、能源議題

遇到性騷擾不知如何應對？可以用這4種方式保護自己

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
▲ 網友熱議的性騷擾自保方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議的性騷擾自保方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「性騷擾自保方式」相關話題的網路聲量，帶您了解遇到性騷擾時可以如何保護自己。近期性騷擾事件頻頻曝光，不僅政壇及演藝界受波及，在一位又一位曾經的受害者出面揭露之下，更讓社會大眾意識到性騷擾事件可能在校園、職場、體壇等各種環境上演。性騷擾常常在不知不覺間、發生在我們毫無防備時，因此許多人當下常會感到措手不及，一時之間不知該如何應對；本次我們便整理了四個遇到性騷擾時可以採取的措施和行動，一起來看看面臨類似事情時你可以怎麼做吧！
「提出法律救濟」向加害者追究責任 「尋求親友支持」使情緒有抒發窗口

觀察三個月內網路上針對性騷擾自保方式的相關討論，發現網友大多認為性騷擾除了不該被姑息、容忍，加害者更應為其言行負責，因此鼓勵受害者以「提出法律救濟」的方式來捍衛自身權益，例如提出行政申訴、或進一步提起刑事告訴。日前便有網友分享自己在職場受到上司性騷擾，且經制止後騷擾的情形並未改善，令她不堪其擾、心理狀態受影響，最終決定向公司提出申訴；原PO提到，「這種權利不對等的情況之下，弱勢的那一方真的很難有勇氣提出來自救」，更表示自己在提出申訴之前已做好最終仍會離職的準備，引來網友留言打氣「我也有申訴過，支持妳，遇到這種惡人一定要捍衛自己的權益讓他得到教訓」、「如果走向或狀況真的很艱難，離職逃跑也沒關係，你要記得，你一點錯都沒有」，認為她能為自己站出來已經非常勇敢。而若想對加害者追究責任，「蒐集證據」便是非常關鍵的一步，越充足的證據越能向主管機關或法院證明性騷擾的舉動確實存在，就有律師建議，一旦感覺自己被性騷擾時，可以立即寄 email 或者傳LINE訊息給對方，「表達不適感受與拒絕態度」並留存對話紀錄以利於日後佐證，也有網友表示可以「在包包裡雖身攜帶一支錄音筆」，而若是碰到言語騷擾或襲胸等事發臨時又難以蒐證的情形，則可以嘗試尋找當下附近有無證人、目擊者，協助自己伸張正義。此外，也有網友提出「某些加害者根本不覺得自己行為不當」的觀點，認為性騷擾發生當下，受害者常常會先受到驚嚇，因此無法當場反應、甚至逃離現場，後續也因恐懼而不敢聲張，造成騷擾行為變本加厲。對此，有網友提醒，面臨類似情況時應先保持冷靜並「明確表達不滿」，嚴正拒絕對方的觸碰、或直接告知對方其言語已造成自己不舒服，更有人建議「抓準大家都在的時機，大哭叫喊要對方不要再騷擾妳」讓加害者知難而退。而若經歷性騷擾讓自己產生極大的壓力或陰影，也可以適時尋求心理方面的支持，找信任的親友訴說、抒發感受，或者在必要時前往心理諮商，正視自己的情緒。性騷擾行為發生在自己身上時，除了可以採取上述方式應對自保，更重要的是，請記得做錯事的並不是自己，而是做出騷擾行為的人。願每一位曾經受傷的人都能盡早修復自我、得到應有的道歉和賠償，不再陷入痛苦及無止盡的自我懷疑。

遇到性騷擾不知如何應對？可以用這4種方式保護自己 圖片來源/Pixabay
遇到性騷擾不知如何應對？可以用這4種方式保護自己 圖片來源/Pixabay

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「性騷擾自保方式」相關討論則數。
觀測期間：2023/03/19~2023/06/19，共三個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

性騷擾 社群

延伸閱讀

工程師罵立委破麻法院判有罪 賴品妤籲受害者勇敢提告

郭源元「不願讓大牙一個人」PTT讚爆文筆！鄉民噴淚：99%女性都挺

「從性騷到性侵未遂」…醫看各界Me Too案嘆：別將加害人過度病理化

電視劇改變社會...陸網熱議台灣#MeToo　分享「人選」金句嘆：在陸全面被禁

相關新聞

阿斯巴甜 WHO將列可能致癌物

代糖「阿斯巴甜」問世至今近六十年，甜度是蔗糖的兩百倍，但熱量低，多標榜可幫助減肥，讓阿斯巴甜廣泛被使用於食物中，包含零卡...

下半年3-5颱侵台 中強颱機率高

颱風季將至，中央氣象局預估，今年下半年，北太平洋西部的颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風數為三至五個，接近正常值，但由於下...

慎防午後大雷雨 吳德榮：持續炎熱下周注意極端高溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣...

整理包／3大生活圈通勤月票今天啟用 13大QA一次查

3大生活圈通勤月票今天正式上路，聯合新聞網針對民眾可能會有的疑問，整理相關問答，提供參考。

基北北桃1200定期票今上路 台鐵、機捷只能走臨時通道

基北北桃1200定期票今天啟用，台鐵、機場捷運因為使用臨時通道，首日將面臨引導乘客挑戰，不過由於接連２天都是假日，桃園市...

竹北氣爆後 安全裝置詢問度增

竹北氣爆案發生後，具備安全遮斷功能的「微電腦瓦斯表」詢問度提升，不過根據經濟部能源局統計，截至今年三月底止，扣掉離島、宜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦