【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「性騷擾自保方式」相關話題的網路聲量，帶您了解遇到性騷擾時可以如何保護自己。近期性騷擾事件頻頻曝光，不僅政壇及演藝界受波及，在一位又一位曾經的受害者出面揭露之下，更讓社會大眾意識到性騷擾事件可能在校園、職場、體壇等各種環境上演。性騷擾常常在不知不覺間、發生在我們毫無防備時，因此許多人當下常會感到措手不及，一時之間不知該如何應對；本次我們便整理了四個遇到性騷擾時可以採取的措施和行動，一起來看看面臨類似事情時你可以怎麼做吧！「提出法律救濟」向加害者追究責任 「尋求親友支持」使情緒有抒發窗口觀察三個月內網路上針對性騷擾自保方式的相關討論，發現網友大多認為性騷擾除了不該被姑息、容忍，加害者更應為其言行負責，因此鼓勵受害者以「提出法律救濟」的方式來捍衛自身權益，例如提出行政申訴、或進一步提起刑事告訴。日前便有網友分享自己在職場受到上司性騷擾，且經制止後騷擾的情形並未改善，令她不堪其擾、心理狀態受影響，最終決定向公司提出申訴；原PO提到，「這種權利不對等的情況之下，弱勢的那一方真的很難有勇氣提出來自救」，更表示自己在提出申訴之前已做好最終仍會離職的準備，引來網友留言打氣「我也有申訴過，支持妳，遇到這種惡人一定要捍衛自己的權益讓他得到教訓」、「如果走向或狀況真的很艱難，離職逃跑也沒關係，你要記得，你一點錯都沒有」，認為她能為自己站出來已經非常勇敢。而若想對加害者追究責任，「蒐集證據」便是非常關鍵的一步，越充足的證據越能向主管機關或法院證明性騷擾的舉動確實存在，就有律師建議，一旦感覺自己被性騷擾時，可以立即寄 email 或者傳LINE訊息給對方，「表達不適感受與拒絕態度」並留存對話紀錄以利於日後佐證，也有網友表示可以「在包包裡雖身攜帶一支錄音筆」，而若是碰到言語騷擾或襲胸等事發臨時又難以蒐證的情形，則可以嘗試尋找當下附近有無證人、目擊者，協助自己伸張正義。此外，也有網友提出「某些加害者根本不覺得自己行為不當」的觀點，認為性騷擾發生當下，受害者常常會先受到驚嚇，因此無法當場反應、甚至逃離現場，後續也因恐懼而不敢聲張，造成騷擾行為變本加厲。對此，有網友提醒，面臨類似情況時應先保持冷靜並「明確表達不滿」，嚴正拒絕對方的觸碰、或直接告知對方其言語已造成自己不舒服，更有人建議「抓準大家都在的時機，大哭叫喊要對方不要再騷擾妳」讓加害者知難而退。而若經歷性騷擾讓自己產生極大的壓力或陰影，也可以適時尋求心理方面的支持，找信任的親友訴說、抒發感受，或者在必要時前往心理諮商，正視自己的情緒。性騷擾行為發生在自己身上時，除了可以採取上述方式應對自保，更重要的是，請記得做錯事的並不是自己，而是做出騷擾行為的人。願每一位曾經受傷的人都能盡早修復自我、得到應有的道歉和賠償，不再陷入痛苦及無止盡的自我懷疑。 遇到性騷擾不知如何應對？可以用這4種方式保護自己 圖片來源/Pixabay



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「性騷擾自保方式」相關討論則數。觀測期間：2023/03/19~2023/06/19，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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