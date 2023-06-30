防虎豹潭等悲劇重演 告警訊息擴大至19處高風險溪流

台灣地形陡峭、河流湍急，山區常因短延時強降雨造成溪水暴漲，2021年在虎豹潭及2023年在飛龍瀑布都曾發生民眾走避不及，被困於河床或遭湍急溪流沖走的意外。中央氣象局今年7月起擴大試行「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」，範圍新增至19個高風險溪流活動區域，透過手機提前發送災防告警訊息（PWS）。

氣象局表示，去年與台北市及新北市合作，在台北市雙溪、新北市虎豹潭及大豹溪試行山區暴雨災防告警服務。當溪流上游或附近山區發生暴雨時，隨即發送PWS給該區民眾，並通知雙北市府加強巡邏勤務或安排當地業者及志工溪流駐點進行勸導及疏散。試辦期間共發布台北市雙溪4次、新北市虎豹潭6次、大豹溪9次，其中約7成達提前預警效能。

氣象局指出，今年夏季起擴大試行範圍，涵蓋全台19個溪流活動區域，7月起每日定時發布溪流區天氣預報，方便民眾行前至該局官網「生活-休閒旅遊預報專區」查詢天氣資訊。當溪流區及其上游山區有暴雨發生可能時，將即時發布預警，並發送PWS「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」至該溪流區，提醒民眾避免於溪流及河床從事遊憩活動。