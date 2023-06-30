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7月1日起全國豬隻停打傳統豬瘟疫苗 最快2025年成為豬瘟非疫國

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
7月1日起，全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。本報資料照片
7月1日起，全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。本報資料照片

農委會防檢局表示，7月1日起全國豬隻將全面停打豬瘟疫苗，若順利達成目標，屆時台灣將可望成為亞洲唯一撲滅及防堵3種重大豬隻疫病的國家。

農委會表示，為了撲滅傳統豬瘟，農委會規畫三階段完成，第一階段（2021年至2022年）為落實全面疫苗注射、環境監控及產業風險溝通，第二階段（2023年至2024年6月）為持續疫情風險監控，並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估階段，第三階段（2024年6月起）為申請「豬瘟非疫區」，撲滅豬瘟。

農委會說，從2021年開始，啟動各項監測機制包含階段性停打豬瘟疫苗試驗、哨兵豬試驗、屠宰場淘汰種豬、化製場斃死豬隻、野豬及棄置死豬、屠宰衛生檢查等，均未檢出豬瘟野外病毒，研判國內傳統豬瘟發生及傳播風險極低。

因此，經專家小組評估可以推動2023年停止施打豬瘟疫苗措施，並於第二階段分二期實施，其中第一期（2023年1月1日至6月30日）除種豬外全國豬隻停止施打豬瘟疫苗，期間無豬瘟案例發生，各項監測結果並獲專家小組審議通過，7月1日起進入第二期全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。

農委會表示，7月1日起全國豬隻停止施打豬瘟疫苗，若滿1年無案例發生，將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，最快可於2025年間獲WOAH認可為豬瘟非疫國，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，也可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用之損失，有效減少豬隻飼養成本，提高我國豬隻及豬肉產品國際競爭力，及可提升我國動物衛生水準。

農委會籲，養豬業者勿私下囤積豬瘟疫苗或對豬隻注射疫苗，違反規定者將依動物傳染病防治條例可處3至15萬元罰鍰。

野豬 疫苗 農委會

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