整理包／今天起不停讓行人下場更慘 14大QA一次查

為擺脫台灣是行人地獄惡名，「道路交通管理處罰條例」34條修正案今起上路，不停讓行人，駕駛人荷包將大失血。聯合新聞網整理關於不停讓行人和其他交通新規定的問答，供讀者參考。

問：我是駕駛人，哪些地點該停讓行人？

答：畫設行人穿越道之路口、畫設行人穿越道之路段。可供行人穿越之交叉路口，應暫停讓行人先通過。駕駛人行經路口務必「慢看停」，「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行。

問：我是駕駛人，不停讓行人取締認定基準是什麼？

答：一、汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。

二、機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。

問：我是駕駛人，如果被認定我未停讓行人，會罰多少錢？

答：慢車罰鍰300元至1200元。機車、汽車、大型車罰鍰1200元至6000元。並違規記點3點，及應受道安講習3小時。

問：如果未停讓的對象是視障者，會罰比較重嗎？

答：未停讓帶白手杖或導盲犬的視障者優先通過，慢車罰鍰600元至1200元。機車、汽車、大型車罰鍰2400元至7200元。

問：如果未停讓行人，發生事故，會罰多少錢？

答：因不停讓行人而致人受傷或死亡，應負刑事責任且加重其刑至1/2，且吊銷駕照不得再考領。致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

問：我是駕駛人，還有什麼我該注意的新規定？

答：行經設有停車再開標誌、停標字或閃光紅燈號誌交岔路口，不依規定停讓開罰600元至1800元。

問：危險駕駛的認定？

答：超過最高時速40公里，即納入危險駕駛。超速40公里至60公里機車及小型車起罰1萬2000元、大型車1萬8000元、載運危險物品車輛3萬6000元。超過時速60公里至80公里，機車及小型車起罰提升至1萬6000元、大型車提升至2萬4000元、載運危險物品車輛提升至3萬6000元、超過最高速限逾80公里，不分車種均罰3萬6000元。

問：我是駕駛人，如果逼車、蛇行，會罰多重？

答：若任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道；沒遇到突發狀況任意減速、煞車或逾車道中暫停，機車罰鍰加重至1萬6000元、汽車加重至2萬4000元；1年內有2次以上行為提升至3萬6000元；在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車開罰上限提升至3萬6000元。

問：我是駕駛人，如果無照駕駛，會罰多重？

答：包括越級駕駛、駕照遭吊扣（銷）罰鍰同樣加重。未領有駕駛執照駕駛小型車或機車罰鍰、領有機車駕照駕駛小型車、用偽造、變造或矇領駕駛執照駕駛小型車或機車、駕照吊扣及吊銷期間駕駛機車等罰鍰上限從1萬2000元提高至2萬4000元。

問：我是駕駛人，如果發出噪音，最重會罰多少？

答：汽車拆除消音器，或以其他方式造成噪音，罰鍰上限提升至3萬6000元。

問：我是駕駛人或乘客，路邊停車時開車門，結果害同車道的機車騎士摔車，會罰多少錢？

答：汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門，因而肇事，罰鍰提高至2400元至4800元。

問：我是駕駛人，領用古董車專用牌照，不依規定時間、路線或區域內行駛，會罰多少錢？

答：罰900至1800元。

問：我是行人，怎麼過馬路比較安全？

答：行人穿越馬路時，應走行人穿越道、天橋、行人地下道；若距離上述設施100公尺內，不可穿越馬路。在設有行人穿越專用號誌的路口，依號誌指示穿越馬路。行人任意穿越馬路，處500元罰鍰。

警政署籲請行人過馬路不要滑手機，應在畫設的人行道行走，綠燈秒數足夠再加速通過，在未畫設人行道的道路，應靠邊行走。並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，以降低交通事故發生率。

問：恢復民眾可檢舉項目有哪些？

答：在人行道違規（臨時）停車。行近未設行車管制號誌行人穿越道，不減速慢行。起駛前不讓行進中車輛、行人優先通行。不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行。倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人。聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車警號，在後跟隨急駛。在公共場所出、入口或消防栓前停車等。