八類管制對象 將禁供PLA免洗餐具

為減少免洗餐具用量，環保署昨公告修正「使用對象及實施方式」，八月起，公部門等八類限制使用對象不得提供生物可分解塑膠（ＰＬＡ）製成免洗餐具，違反者可處一千二百元至六千元罰鍰。

環保署表示，二○○二年七月起，公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等八大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具。今年八月一日起，擴大前述八大類管制對象全面不得提供ＰＬＡ製成的杯、碗、盤、碟、餐盒等免洗餐具。

環保署說，近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後替代材質，但因PLA須在特定條件環境才能快速分解，但國內無合適再利用方式及堆肥設施，影響既有回收體系並衍生相關環境問題，為此，公告調整將生物可分解塑膠免洗餐具納入本公告不得提供範圍。

荒野保護協會指出，先前召開研商會時，有業者表示願意配合自售自收，但認為回收機制無法建立，政府應給予協助；然而，廠商與政府應針對ＰＬＡ明確分流回收類別，而非混淆可回收通路，影響回收體系，業者應完善回收系統，而非使用納稅人的錢來負擔。

看守台灣協會說，為減少免洗餐具用量，應優先採取源頭減量政策，而非替代材料，政府應多宣導民眾自帶餐具。