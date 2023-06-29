精進碳費制度 環保署預告自願減量專案管理辦法草案
為達到淨零排放目標，環保署依氣候變遷因應法（簡稱氣候法）第25條規定，預告「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案，並進行預告，廣徵各界意見。環保署表示，本次草案是為鼓勵事業及各級政府執行自願減量專案，執行自願減量專案者取得減量額度後可移轉或交易，行程減量誘因機制。
何謂「自願減量機制」？環保署說明，自願減量機制也就是「碳信用抵換機制」，該機制產生的額度，氣候法稱為「減量額度」（又稱碳權），國際也稱「碳信用（Carbon Credit）。一般來說，自願減量機制多作為碳定價機制的補充措施。
氣候法修法前，環保署已依據「溫室氣體減量及管理法」訂有「溫室氣體抵換專案辦法」，主要參考聯合國京都議定書中清潔發展機制（Clean Development Mechanism, CDM）的作法所設計，該辦法執行迄今，已有92案通過註冊，其中24案依實際減量成效核發約2378萬公噸二氧化碳當量的碳權，並有682萬公噸二氧化碳當量已於環評抵換使用。
氣候法修法通過後，環保署重新檢視原有溫室氣體抵換專案辦法，依法提出溫室氣體自願減量專案管理辦法草案，本次草案參酌國際自願減量機制原則訂定，同時檢討審定溫室氣體減量方法，並簡化精進審核流程。
環保署指出，本辦法草案共計22條，其中有3大重點，第一，符合國際規範確保淨零轉型，本草案強調自願減量專案應符合可量測、可驗證、可報告的原則，同時具備外加性、保守性、永久性、避免產生危害及避免重複計算等五大原則。依氣候法規定，執行自願減量專案所產生的碳權，將可用於抵換碳費或新設變更排放源增量抵換使用。
第二，提供公版方法及提升新方法審查效率，本辦法草案特別明定中央主管機關就溫室起體減量措施類型，審定減量方法及其內容，以及指定確認查證方式，後續執行自願減量專案者，可直接引用審定減量方法申請專案，不用重新提出減量方法，降低申請者負擔；另考量未來新的減量技術可能持續發展，還提出簡化新減量方法申請審核程序，盼加速審定過程。
第三，調整確證機制降低申請者負擔，既有抵換專案在申請時，不論專案類型或大小均須由查驗機構確證，本半草案明定自願減量專案註冊及核發額度的申請、審查成趣及應遵循事項，其中，針對註冊申請增加簡化機制，減量措施技術成熟、減量計算簡易明確者，如燈具、空調汰換等節能類型專案，依減量方式獲得免除確證，透過額度審核階段之外性檢視及查驗機構確保減量成效即可，此外，規模較小者還可免除環境衝擊分析等程序，盼降低申請門檻，來擴大參與。
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