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剖腹產後避免出血或癒合不良 「縫合法」成為關鍵

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
愈來愈多女性選擇剖腹產，而婦產科醫師時常討論，剖腹產後該如何縫合可以避免傷口癒合不良，影響下一胎生產。圖／聯合報系資料照片
愈來愈多女性選擇剖腹產，而婦產科醫師時常討論，剖腹產後該如何縫合可以避免傷口癒合不良，影響下一胎生產。圖／聯合報系資料照片

41歲藝人許維恩26日剖腹產下女兒「忒忒」，她與王家梁升格當新手爸媽。愈來愈多女性選擇剖腹產，而婦產科醫師時常討論，剖腹產後該如何縫合可以避免傷口癒合不良，影響下一胎生產。開業婦產科醫師劉志鴻表示，依照2023年歐盟生殖醫學會內容，提出「剖腹產子宮的特殊縫合方式」討論，透過不同的縫合方式可降低產後出血的課題。

劉志鴻表示，他參與歐盟生殖醫學會時，有位土耳其醫師提出適當剖腹產的切口部位，和分娩之後的傷口縫合方式，可以相當有效避免剖腹產傷口癒合不良，他提出的原則為剖腹產的子宮切口不要低於膀胱陰道皺摺位置；縫合的時候時候不要縫入內膜組織；這種連續雙層新的縫合方式應該需要更廣為使用；盡量不要用連鎖縫法（lock suture）等。

劉志鴻表示，此縫合方式在他以往作深部子宮肌瘤切除手術的時候，為了避免留下縫不到的空間，常常使用，但是土耳其醫師利用此縫合方式做為剖腹產後傷口的處理，是相當聰明的方式。

劉志鴻表示，若遇到緊急狀況需要很快縫合子宮時，土耳其醫師建議的方式就不適用，如果剖腹產後，還有懷孕計畫的女性，下次需要進行剖腹產的時候可以跟產科醫師討論如此縫合處理的可能性。

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