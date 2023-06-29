8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

為避免生物可分解塑膠影響我國既有回收體系，並進一步減少免洗餐具用量，環保署今公告修正「使用對象及實施方式」，從8月1日起，公部門、量販店等8類限制使用對象不得提供生物可分解塑膠（PLA）製成免洗餐具，違反者可處1200至6000元罰鍰。

環保署表示，2002年7月起規定公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象不得提供塑膠類免洗餐具。今年8月1日起，擴大前述8大類管制對象全面也不得提供PLA製成的杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盛裝食物塑膠內盤等免洗餐具。

環保署表示，考量近年業者多以生物可分解塑膠作為限塑後替代材質，但因PLA須在特定條件環境才能快速分解，且國內無合適再利用方式及堆肥設施，將影響既有回收體系並衍生相關環境問題。

環保署表示，為進一步減少免洗餐具用量，本次公告調整將生物可分解塑膠免洗餐具納入本公告不得提供範圍，期待未來我國在源頭減量成效上更有進展。