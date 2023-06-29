沒運動卻全身痠痛 可能罹患纖維肌痛症

高雄一名20多歲越南新住民武姓女子，長期全身痠痛、頭痛、睡眠品質差，痠痛狀況在靜止不動、睡覺時最明顯；高醫醫師診斷發現是罹患纖維肌痛症（fibromyalgia），藥物治療後大幅改善。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天開記者會提醒民眾注意常見卻神秘的疼痛疾病「纖維肌痛症」，武姓女子也現身分享自身狀況，她平日除家務外，不會搬重物、運動等高強度活動，有時購買市售消炎止痛藥也不見緩解。

高醫神經部醫師洪志憲表示，根據統計有2至6%成年人罹患纖維肌痛症，其中以女性為主。患者通常有3個月以上的慢性廣泛性肌肉疼痛，同時伴隨疲勞、失眠和情緒低落，嚴重影響生活品質，甚至導致失能。

除了疼痛外，多數病患都有自覺肌肉筋骨痠痛，連帶影響運動耐受性，甚至是一般工作的勞力活動。洪志憲說，不少病患都自覺「明明沒有在運動，但全身肌肉筋骨卻長時間痠痛」，此疾病是神經科及疼痛科門診常見的疼痛疾患之一。

洪志憲說，纖維肌痛症的痠痛和運動後的痠痛很不一樣，運動痠痛頂多持續數天，但纖維肌痛症的痠痛會持續3個月以上，甚至長達數年。市售消炎口服或外用藥雖能緩解運動後的痠痛，但對纖維肌痛症沒有顯著效果。

高醫和中研院共同研究發現，纖維肌痛症病患血液中乳酸含量較常人更低，乳酸堆積常被認為是運動後肌肉痠痛的重要原因，但纖維肌痛症可能與病患體內不正常的氧化壓力增加有關，非運動或是乳酸堆積造成。

洪志憲提醒，除了全身痠痛外，高達3至5成纖維肌痛症患者也常有不寧腿症候群，肢體在靜止狀態會出現如痠、麻、漲、癢、痛等不適感，症狀會因活動或按摩而改善。

不寧腿症候群患者和纖維肌痛症患者相同，通常飽受困擾卻不容易意識到這是個疾病，甚至就診時也不知如何描述自己的症狀。目前纖維肌痛症和不寧腿雖無法根治，但可藉由藥物有效控制、改善。

高醫副院長黃尚志表示，不少民眾都有痠痛經驗，像是肩頸和下背痠痛，每個人都是自己痠痛症狀的專家。雖然痠痛一般與運動有關，但有些痠痛不但和運動無關，反而是會痠痛到讓病人無法去運動。

為服務更多新住民患者，高醫醫檢師任明月和高雄大學東亞語文學系老師裴光雄共同發展出越南文醫學量表，藉由越南文版本纖維肌痛症、睡眠品質及不寧腿症候群問卷，讓新住民可精確描述自己的症狀，也幫助醫師快速且確實地了解病況。