快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不讓大牙只有一個人！婦團連署拒當黑人陳建州「遮羞布」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
對於大牙指控性騷擾，黑人陳建州(右）表明要提告並求償一千萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。「女人迷」創辦人暨執行長張瑋軒在臉書發文，將串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會發動連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。本報資料照片
對於大牙指控性騷擾，黑人陳建州(右）表明要提告並求償一千萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。「女人迷」創辦人暨執行長張瑋軒在臉書發文，將串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會發動連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。本報資料照片

藝人大牙日前發長文控訴11年前遭黑人陳建州性騷擾，隨後黑人除發聲明否認，更表明要提告，向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。「女人迷」創辦人暨執行長張瑋軒在臉書發文，將串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會發動連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。婦援會執行長杜秋瑛說，婦團拒絕被陳建州消費、不當性騷行為人的遮羞布。

張瑋軒在臉書指出，當她看到陳建州提告大牙「民事訴訟」求償一千萬，針對第二個受害者經驗更聲明「針對莫須有的指控，我們不再回應」，更提及要將求償的一千萬捐贈給婦女團體，她真的火從中來，「婦女團體的人們只想說：『婦女團體拒絕任何消費婦女或婦女團體的行為，我們也嚴正拒絕被當遮羞布。』因此她決定要展開連署活動。

張瑋軒表示，除了各自寫文、轉文和評論，她需要聚合所有人的憤怒，「所有受害者的委屈，以及所有人的選擇善良和彼此支持！要讓那些人知道，這不是恐嚇少數人就可以，我們都在這裡！」她也已經連繫婦女團體，目前現代婦女基金會、婦女救援基金會都願意加入。最後她也喊話，希望此舉鼓勵更多受害者勇敢，「如果需要，我們都會站在你的旁邊。」

杜秋瑛也證實將加入連署，她強調，婦女團體將拒絕被當作遮羞布、以及被消費，婦援會稍後也會發聲明。

提告 現代婦女基金會 民事訴訟

延伸閱讀

陳建州提告求償1000萬　吳子嘉爆「真實行情」：大牙有事找我

遭陳建州提告求償千萬　486先生霸氣力挺大牙：律師費哥來出

彈頭2年前痛批陳建州「別讓我出手」　釣出狗仔爆料：他很多故事

陳建州范瑋琪要大牙賠1000萬　許常德揭「恐怖後果」

相關新聞

不讓大牙只有一個人！婦團連署拒當黑人陳建州「遮羞布」

藝人大牙日前發長文控訴11年前遭黑人陳建州性騷擾，隨後黑人除發聲明否認，更表明要提告，向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐...

協和以氣換油？反四接團體：籲學者別為公部門擦脂抹粉

針對今天上午中興大學環工系教授莊秉潔等召開記者會，呼籲社會一起尋求共生共榮的選擇，「支持協和以氣換油，兼顧穩定供電與生態...

獨／獨居婦在家摔倒險喪命 住機構獲照護7月起遭新制排除補助資格

衛福部7月1日起四大新制上路，其中住宿式服務機構補助，入住老福機構、護理之家等7類機構，且經評估符合長照需要等級第4級以...

2050交通零死亡願景 時力推駕照分級、淘汰不適任駕駛

台灣去年有3085人死於交通事故，今年1到4月死亡人數持續攀升，累積已達1039人。時代力量今前往交通部宣示「2050交...

注意非典型症狀避免誤診 女性心血管健康的關鍵

許女士有甲狀腺炎病史，無高血壓、糖尿病等危險因子。某日晚間瑜珈運動後出現輕微胸悶不適，後症狀自行緩解不以為意，次日上午約7時許又出現急性胸痛，伴隨全身無力、倦怠、冒冷汗、噁心感、肩膀麻等症狀，原以為是肌肉痠痛，但不適症狀持續至急診就醫。

經銷商遴選爆歧視視障受測者 台彩總經理致歉：會滾動檢討

民進黨立委王美惠今天說，接獲陳情，目前正進行公益彩券經銷商遴選作業，但有試場人員要全盲受測者自行看考題作答，侮辱、歧視身...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦