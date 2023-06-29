不讓大牙只有一個人！婦團連署拒當黑人陳建州「遮羞布」

藝人大牙日前發長文控訴11年前遭黑人陳建州性騷擾，隨後黑人除發聲明否認，更表明要提告，向大牙求償一千萬，賠償金額將全數捐給婦女保護、犯罪被害人保護等的社會公益慈善團體。「女人迷」創辦人暨執行長張瑋軒在臉書發文，將串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會發動連署，響應「#別讓大牙只有一個人」。婦援會執行長杜秋瑛說，婦團拒絕被陳建州消費、不當性騷行為人的遮羞布。

張瑋軒在臉書指出，當她看到陳建州提告大牙「民事訴訟」求償一千萬，針對第二個受害者經驗更聲明「針對莫須有的指控，我們不再回應」，更提及要將求償的一千萬捐贈給婦女團體，她真的火從中來，「婦女團體的人們只想說：『婦女團體拒絕任何消費婦女或婦女團體的行為，我們也嚴正拒絕被當遮羞布。』因此她決定要展開連署活動。

張瑋軒表示，除了各自寫文、轉文和評論，她需要聚合所有人的憤怒，「所有受害者的委屈，以及所有人的選擇善良和彼此支持！要讓那些人知道，這不是恐嚇少數人就可以，我們都在這裡！」她也已經連繫婦女團體，目前現代婦女基金會、婦女救援基金會都願意加入。最後她也喊話，希望此舉鼓勵更多受害者勇敢，「如果需要，我們都會站在你的旁邊。」

杜秋瑛也證實將加入連署，她強調，婦女團體將拒絕被當作遮羞布、以及被消費，婦援會稍後也會發聲明。