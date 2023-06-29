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智慧診斷卓越內視鏡手術治療中心 中醫大新竹附醫開幕

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
微矽電子和奕力科技響應捐贈兩台懸臂，為新竹創造更優質的就醫環境。記者郭政芬／攝影
微矽電子和奕力科技響應捐贈兩台懸臂，為新竹創造更優質的就醫環境。記者郭政芬／攝影

中國醫藥大學新竹附設醫院成立智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心，微矽電子和奕力科技響應捐贈兩台懸臂，為新竹創造更優質的就醫環境，今天中心開幕，院長陳自諒指出，該中心成立，是利用大數據及AI技術，應用在內視鏡的全方位檢查、手術及治療。

陳自諒強調，內視鏡中心利用智慧AI助力醫師早期發現病變，一旦病變進入晚期，將無法透過內視鏡進行切除。過去的內視鏡檢查室，僅能夠切除小瘜肉，對於需要手術的病例，內視鏡手術範疇有限，以往由於內視鏡設備都放置在地上，調整位置十分困難，限制內視鏡手術的範圍，新中心配備兩台最新的懸臂系統設置如同正式開刀房，能夠根據病患不同部位的手術需求進行位置調整，以提供多種內視鏡手術給病患。

縣長楊文科、衛生局長殷東成都出席，楊文科也肯定中醫大新竹附醫以智慧醫療守護當地鄉親的健康。針對近期竹北氣爆事件，感謝中醫大積極協助受傷的民眾，但他也提到新竹縣尚無燒燙傷中心，盼未來能有機會成立。

內視鏡中心主任范峻維指出，新中心的規劃更為寬敞，保護病患的隱私權，區隔家屬等待區與病患區域，提升病患的就診品質。另外，隨著檢查量及病患數量的增長，檢查室從原本的4間增加為6間，減少排檢等待檢查的時間，無痛麻醉後恢復室的空間也擴大了2倍，讓病患在接受無痛麻醉檢查或手術後，有更安全舒適的空間。

奕力科技董事長梁公偉致詞時表示，中醫大新竹附醫深耕在地近5年，已經成為桃竹苗很重要的醫療資源，現在成立智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心，奕力科技很榮幸能夠捐贈院方強化硬體設備，希望造福更多的病人，讓身處科技重鎮的科技人員無後顧之憂。

微矽電子董事長張秉堂表示，協助醫院提升醫療資源和服務品質，讓更多的病人得到照顧，是企業應盡的道德與責任，履行ESG的企業經營理念，是微矽電子的使命感，也將繼續堅持下去。

智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心今天開幕，中醫大新竹附醫的醫療團隊合影。記者郭政芬／攝影
智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心今天開幕，中醫大新竹附醫的醫療團隊合影。記者郭政芬／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院成立智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心。記者郭政芬／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院成立智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心。記者郭政芬／攝影

手術 新竹 中醫

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