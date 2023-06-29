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挺過寒害 宜蘭三星上將梨產量贏過去年、顆粒更飽滿

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
「上將有禮、梨饗茶香」產業活動包含買梨抽獎、買茶抽獎、相關DIY體驗活動等，詳情可洽三星地區農會。記者陳敬丰／攝影
「上將有禮、梨饗茶香」產業活動包含買梨抽獎、買茶抽獎、相關DIY體驗活動等，詳情可洽三星地區農會。記者陳敬丰／攝影

「三星上將梨」是宜蘭三星重要作物，今年1月下旬寒流襲台，損害梨穗，經過春天，即將來到採收季節，上將梨挺過寒害，三星鄉今年產量630噸，優於去年，單粒體積也更大。三星地區農會推出產業活動，購買上將梨可參與抽獎，有機會免費認領梨樹，明年夏天親自採摘專屬梨子。

宜蘭縣種梨年產值1.5億元，三星鄉種植面積44.82公頃，占全縣8成，以高接梨聞名，梨農從日本、中國等地進口高緯度梨穗，嫁接到台灣母株，讓平地梨結出溫帶較甜且多汁的果實。今年1月寒流來襲，恰逢梨樹開花授粉，花芽壞死導致結實量不足，高接梨穗被害面積約22公頃，損害率約35%。

三星農會推廣部主任林張發表示，今年的寒冷對上將梨頗有「因禍得福」的意味，寒害讓部分梨穗結實不足，生存下來的梨卻因此顆粒更大，整體產量比去年還高，且消費者買梨多為送禮，更偏愛大粒飽滿的梨，過去常見9粒裝、10粒裝的禮盒，今年可能會以中8粒裝、甚至大8粒裝為主。

三星農會打鐵趁熱，推出「2023上將有禮、梨饗茶香─春茶夏梨坐相擁」活動，購買上將梨、三星地區茶都可參與抽獎。連續3年獲得宜蘭有機茶王、今年獲得第4屆全國有機茶評鑑特選的大同鄉玉露茶園林立偉說，這個活動已經舉辦數年，對推廣自家茶葉、打響品牌幫助很大，歡迎大家品嘗春天的有機烏龍茶。

活動分為5個部分：購買上將梨禮盒，掃描QR-CODE參加抽獎，獎品總值13萬元，另有1株免費梨樹認養；購買茶類商品，現場參加抽獎，總獎數300分，最大獎是有機茶王禮盒；在三星農會多功能教室、青蔥文化館舉辦「茶韻梨香」梨、茶DIY活動；在宜紅茶苑舉辦全民飲茶趣；與地方餐廳推出梨茶特色料理，結合桌菜。詳情可洽三星農會。

三星地區農會推出「2023上將有禮、梨饗茶香─春茶夏梨坐相擁」產業活動，購買上將梨禮盒參與抽獎，有機會免費認領梨樹。記者陳敬丰／攝影
三星地區農會推出「2023上將有禮、梨饗茶香─春茶夏梨坐相擁」產業活動，購買上將梨禮盒參與抽獎，有機會免費認領梨樹。記者陳敬丰／攝影
大同鄉「玉露茶園」連續3年獲得宜蘭有機茶王、今年獲得第4屆全國有機茶評鑑特選，夏天到青蔥文化館購買茶類商品有機會獲得茶王禮盒。記者陳敬丰／攝影
大同鄉「玉露茶園」連續3年獲得宜蘭有機茶王、今年獲得第4屆全國有機茶評鑑特選，夏天到青蔥文化館購買茶類商品有機會獲得茶王禮盒。記者陳敬丰／攝影
上將梨今年1越受到寒流影響，損害率約35%，挺過寒冬後，產量勝過去年，結實顆粒更大飽滿。記者陳敬丰／攝影
上將梨今年1越受到寒流影響，損害率約35%，挺過寒冬後，產量勝過去年，結實顆粒更大飽滿。記者陳敬丰／攝影
今年上將梨受到低溫影響，雖有損害，卻也結出更大粒飽滿的果實。圖為8粒裝的上將梨禮盒。記者陳敬丰／攝影
今年上將梨受到低溫影響，雖有損害，卻也結出更大粒飽滿的果實。圖為8粒裝的上將梨禮盒。記者陳敬丰／攝影

農會 宜蘭 寒流

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