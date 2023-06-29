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新北搭建綠能平台 產業媒合助能源轉型

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「112年度新北市綠色能源媒合會」今起2日於新莊宏匯廣場登場。記者李定宇／攝影
「112年度新北市綠色能源媒合會」今起2日於新莊宏匯廣場登場。記者李定宇／攝影

「112年度新北市綠色能源媒合會」今起2日於新莊宏匯廣場登場，新北市經發局與節電、儲能、太陽光電及能源補助設施四大類共20家綠能業者，提供用電診斷等諮詢媒合服務，同時串聯環保局等單位釋疑綠能補助相關政策及法規。

經發局長何怡明表示，新北市公司、行號及工廠家數約30萬家，去年度住宅用電最多87.8億度（41%），服務業用電64.6億度（30%）、工業部門用電61.7億度（29%）。能源轉型已是各行各業不可避免挑戰，除開發再生能源，更需同時兼顧節電及儲能設備。

本次媒合會邀請大同智能、士林電機、中華汽車、中華電信等20家綠能業者針對住宅、賣場及停車場等場域，提供客製化節能規劃。每日安排7場說明會由大同智能、中華電等業者分享成功導入綠能設備案例。經發局分享太陽能光電補助申請方案以及效益。

經發局表示，期望透過媒合會推動新北綠能產業的發展，提供用電診斷、創能方案、儲能及節能規劃等一站式服務，打造完善的綠能環境。

「112年度新北市綠色能源媒合會」今起2日於新莊宏匯廣場登場。記者李定宇／攝影
「112年度新北市綠色能源媒合會」今起2日於新莊宏匯廣場登場。記者李定宇／攝影

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