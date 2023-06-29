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暑假開車出遊請注意 中橫、蘇花路廊7月交管時段公布

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花公路大清水隧道正辦理鋼構明隧道搶修工程，7月3日至28日將實施時段性交管，中午1小時及假日不管制。圖／公路總局提供
蘇花公路大清水隧道正辦理鋼構明隧道搶修工程，7月3日至28日將實施時段性交管，中午1小時及假日不管制。圖／公路總局提供

就要放暑假了，蘇花路廊、台8線中橫公路預計將湧現大批出遊人車，不過，中橫及蘇花在7月都有施工交管，公路總局公布管制路段和時段，提醒民眾注意管制時間，提前規畫行程

公路總局表示，台9線159.3公里大清水明隧道正辦理鋼構明隧道搶修工程鋼梁吊裝作業，7月3日至28日將有交通管制，北端管制點為158.2公里大清水管制站，南端為161.3公里處匯德隧道北口。管制時段為平日上午9時至下午4時，採整點放行一次，每天中午12時至下午1時，以及假日都不管制。

7月3日至6日因吊裝大梁，增加夜間管制時間，每晚8時到隔天凌晨4時，採每2小時放行一次，也就是晚間10時、隔天凌晨零時及凌晨2時放行，請用路人留意，並配合現場交維及人員指揮通行。

台8線大禹嶺至太魯閣（110.2K~184.5K）路段也有幾處施工路段，從7月1日到31日，整個月都有交管。

其中，110.2K~115K的大禹嶺至關原加油站，因施作護欄，採機動交管；158.5K~158.8K的西寶附近有上邊坡掛網工程，上午8時至下午5時，整點放行10分鐘，兩處假日都不管制。

但117.4公里的關原災害路段搶修復建工程，交通管制不分平假日，每天僅放行5次，放行時段為每天上午7時至8時、上午10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至下午3時10分，及下午5時至5時10分，其他時間連同夜間都封閉無法通行。

中橫公路 加油站

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