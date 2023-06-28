疫情恐再升溫...快篩試劑不準怎麼辦？ 5大狀況要注意

台灣正值新冠肺炎第四波高原期，疾管署預估疫情可能再升溫。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，近期臨床觀察，疑似快篩試劑出現偽陰性，個案到院時已呼吸衰竭、休克，家屬表示在家快篩都是陰性，醫院複驗才出現陽性。當出現新冠肺炎疑似症狀，但快篩卻陰性該怎麼辦？食藥署和醫師皆提出建議。

李建璋表示，快篩是檢測新冠病毒的N蛋白，過去病毒變異多出現在S蛋白，N只有小突變，但若突變累積、N病毒開始變異，傳統快篩試劑恐難測出，尤其感染初期病毒量低，偽陰性狀況恐更嚴重，國內外研究也顯示，快篩試劑的準確度可能下降。

食藥署副署長陳惠芳表示，食藥署6月21日於WHO官網確認，XBB 1.5變異株相較於BA.2、BA.5變異株，主要變異發生於S蛋白，N蛋白並未變異，而台灣核准的新冠快篩試劑，皆偵測病毒N蛋白，評估應不影響檢測XBB 1.5之性能。

陳惠芳指出，快篩試劑原理就是要快、方便，受限於設計原理，靈敏度不會像PCR檢驗一樣高。李建璋則說，抗病毒藥物在發病初期二、三天服用效果最好。因此高風險族群要特別注意以下：

1.注意快篩效期是否屆效

2.確認快篩使用方式，正確採集鼻咽檢體

3.搭配臨床症狀判斷，如咳嗽、發燒、喉嚨痛等

4.高齡長輩特別要注意非典型症狀，如意識模糊、跌倒或低溫發燒等

5.篩陰也得提高警覺，家中有感染者、隔天症狀仍加劇，就至醫院ＰＣＲ複檢

李建璋說，PCR是疾病檢測基礎，不該因為疫情降級就只用快篩試劑，若篩不出陽性，只能透過症狀治療，無法開立「特效藥（抗病毒藥物）」，不少病人使用後兩天，症狀即獲得大幅改善。

陳惠芳表示，食藥署27日已發函給11家國產、33家國外輸入廠商，要求一個月內提交檢測報告，檢視試劑設計原理、基因序列、病毒序列等，有無受到變異株影響，食藥署同時也建置檢測系統，確認實際情形，同時也持續關注WHO、各國情況。