想預防失智症 醫師建議這款維他命效果最周全

台灣2025年將邁入超高齡社會，根據台灣失智症協會推估，65歲以上長者每4位有1位有認知衰退狀況，年紀越大盛行率越高。美國一項研究顯示，補充綜合維他命有助認知、記憶力、行為執行能力等，林口長庚家庭醫學部主治醫師林彥安指出，腦部結構複雜，需要多種不同營養素，若要預防失智，應以綜合維他命為優先。

研究顯示，隨年紀增加，大腦認知功能在40至50歲開始有退化現象，且能改善認知障礙的藥物治療有限，加上民眾容易忽視病徵，導致難以減緩惡化速度，醫師也提醒，民眾常有三大迷思錯失延緩，包括覺得自身離失智還很久、以為失智是正常老化、只補充單方營養素。

林彥安表示，失智症並非一瞬間形成，而是慢慢轉變過程，大腦內佈滿腦神經、細胞，不同區塊所需營養不同，並非單一營養素就能提供整個大腦需求。大腦認知包括記憶力、執行力、辨識力、語言力與自控力等功能，宛若房子有鋼筋、水泥、管線組成，隨時間而老舊，若未修繕，功能將每況愈下。

不少人誤認失智是正常老化，林彥安表示，失智症患者的認知功能衰退，較同齡的人進程更快。且因認知功能退化中的失智症，是一種不可逆的腦部退化疾病，若誤將記憶力、注意力、語言能力下降等徵兆解釋為單純的正常老化，恐錯失到相關門診進行諮詢與治療的黃金期。

林彥安說，從40歲開始就可能浮現失智徵兆，若未及早發現，等到發現認知功能受損時，嚴重、惡化速度恐加劇。要減緩認知衰退，民眾要好好保養大腦認知，包括完整營養攝取、多社交、多運動。

根據最新研究，營養是保護認知退化的因素之一，因失智症初期症狀可能影響情緒，甚至降低社交意願，若營養充足、有好體力，將有良好精神從事社交。

許多研究發現，補充銀杏、魚油、B群、DHA，有助腦部健康，林彥安表示，腦部結構複雜，需要多種不同營養素，若要預防失智，應該多方攝取，日前美國一項研究顯示，補充綜合維他命有助認知、記憶力、行為執行能力等，建議民眾應攝取完整涵蓋多種關鍵營養素的綜合維他命，才能緩解認知衰退。