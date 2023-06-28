電腦彩券經銷商遴選測驗遭質疑 台彩：將精進執行面

第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選測驗作業，已於6月19日至7月11日於全國各縣市展開，近日傳出零星少數受測者質疑測驗題目不夠友善、執行方式與過程不夠細膩，台灣彩券公司今天表示，為保障受測者的權益，且測試結果符合公益彩券發行條例相關規定彩券經銷商須具備工作能力且能親自在場銷售，台灣彩券制定測驗相關規定時，已考量到各障別的需求，開放受測時受測者可自備相關工具含行動電話作為輔具。

此外，為求達到相對公平的前提下，台灣彩券承諾會加強測試現場工作人員宣導，讓執行面更為精進與細膩。如受測者對測試過程或測試結果有疑義，可於7月25日前提出申覆申請，台彩公司將盡快協助處理並主動回覆。

台彩指出，第5屆公益彩券將於113年1月1日正式發行，電腦型彩券經銷商遴選正取5500位、備取5500位，共1萬1000位中籤者目前正在全國各地分區測試中。根據公益彩券發行條例與相關公告，公益彩券經銷商以具工作能力且能親自在場銷售之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為限，測驗內容為電腦型彩券經銷商日常工作會遇到的實際狀況，如加減數字運算（可使用計算工具）、辨識商品價格及收付金錢認知能力與簡易之體能測驗（如運用身體、手或其他工具，移動或拿起物品）等，以確認受測驗者是否具工作能力且能親自在場銷售，相關公告也於台灣彩券官網提供範例考題供受試者事先預作準備。

台彩表示，電腦型彩券經銷商遴選測驗過程，力求讓各種障別達到相對公平，測驗前工作人員會詳細說明受測方式，但時下因應科技發達，各類障別的輔具發展日新月異，身障人士在受測過程中若感到不夠細膩，台彩深感抱歉且將深切檢討並改進，也請受測者如有疑問也可當場提出；為確保中籤者權益，受測者若對測試過程或測試結果有疑義，可於7月25日前請撥打台彩客服專線0800-024-999(市話)、 0809-077-168(手機)與客服人員聯繫，除提出成績複查的要求外，也可提供申覆申請，將由公益彩券經銷商遴選委員會審議申覆案件，保障申請人權益。