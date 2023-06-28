腸病毒、類流感提前爆發 專家：病毒混合池須整合監控

過去三年因新冠肺炎防疫措施，影響呼吸道病毒流行趨勢，多數病毒在疫情期間改變了流行樣態。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今表示，新冠疫情降級、民眾生活恢復之外，對於傳染病的整合監測不容忽視，應針對新冠病毒、呼吸道融合病毒（RSV）、鼻竇病毒及腸病毒等「呼吸道病毒混合池」進行整體監測，制定合適的公衛措施、擬定更精準的疫苗施打及藥物治療策略，防止病毒大流行再次發生；目前已觀察到類流感、腸病毒流行出現上升趨勢。

陳秀熙說，台灣在醫療體系分工下，面對病毒的防治策略，總是採取單一疾病觀點思考，在疫情降溫、各國封城及口罩等非藥物介入措施（NPI）鬆綁後，除了新冠病毒，其他呼吸道病毒也將再度流行，形成「病毒混合池」；台灣應效法國際，進行「後疫情呼吸道病毒混合池整合監視」，監測對象包括新冠病毒、腸病毒、流感病毒及鼻竇病毒等項目；疫情監測方式則有數位疫情調查、基層醫師定點監測、醫療院所及學校被動通報，以及實驗室監測四項。

他表示，世界衛生組織（WHO）在2009年流感大流行後，就開始呼籲全球進行數位疫調，可透過網路監測、民眾上網自願通報，以及電話調查等方式落實；基層醫師定點監測台灣行有年，疫後應繼續進行呼吸道病毒混合池監控；指揮中心解除後，依照傳染病防治法，學校及醫療機構仍會持續通報疫情狀況；實驗室監測則可分析新冠病毒、流感病毒的亞變種株，提供未來疫苗產製建議。

陳秀熙指出，腸病毒影響最深的族群是一到三歲的幼童，且根據臨床醫師反應，有極大的可能與新冠疫情混合感染，再加上其他如呼吸道融合病毒（RSV）等病毒感染，為保護孩童，更應該進行呼吸道病毒混合池的整體監控；根據台灣急診腸病毒監視數據，腸病毒引發的皰疹性咽唊炎流行呈現上升趨勢，且已提前在腸病毒流行季節前進入高峰；腸病毒流行曲線則幾乎恢復至新冠疫情前的樣態，雖有助在社區產生病毒抗體，但須特別留意手足口、皰疹性咽唊炎等容易致死的合併症。

他也說，類流感病毒因呼吸道症狀與新冠肺炎相似，且能反應其他病毒在呼吸道病毒混合池中增加強況，是呼吸道病毒中的流行疫情重要指標，目前已觀察到類流感流行情況出現上升趨勢；新冠肺炎大流行後，類流感也隨著大量快篩監測而增加，直到2022年年底恢復大流行前的樣態，但在2023年又發生上升趨勢。

疫苗效益監測也是整合監測重要一環。陳秀熙表示，醫學期刊「刺胳針」最新一期雜誌中刊登一篇研究指出，從過去流行的BA.1到XBB.1.5亞變異株，都有數據證明雙價追加劑效益大於單價追加劑，但整體觀察追加劑效益正在下降，發展XBB.1.5疫苗有其必要；針對5至11歲的兒童，追加劑疫苗對於預防住院死亡效益仍佳，但與施打時間相關，兩個月內效果最好，可達73%，但若相隔五、六個月以上，則效益將會下降；曾染疫者則不論施打時間，效益可維持在五到六成之間。