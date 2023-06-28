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月經亂誤以為更年期 婦人羞拒醫檢查出子宮頸癌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
李綜合醫院婦產科醫師張文榮提醒，婦女要做子宮頸抹片檢查。記者游振昇／攝影
李綜合醫院婦產科醫師張文榮提醒，婦女要做子宮頸抹片檢查。記者游振昇／攝影

婦人進入更年期月經會不規則，如果持續出血逾一周，或不到21天又再度出血，醫師建議要就診。台中大甲李綜合醫院婦產科醫師張文榮表示，門診中有位婦人子宮不規律出血，自行推測應該是更年期就拖著不就醫，出現痛的症狀因為害羞難以啟齒丟著不管，最後就醫診斷出子宮頸癌

張文榮指出，依臨床資料顯示，女性大約在45歲到52歲期間，因荷爾蒙分泌逐漸減少進入更年期，在這段期間，經期開始不規則，他提醒，如果月經時間超過一個禮拜，或是不到21天又來，建議就醫比較好，或是已經停經一年以上，卻突然在出血，更是不能拖，一定要到醫院求診，避免出現子宮頸或子宮內膜的病變。

張文榮說，門診中曾有一名婦人不規則的出血，但是礙於個性比較害羞，遲遲不敢、也不願意到醫院就診，後來忍痛到不能再忍，才在家人陪同下就醫，檢查發現罹患子宮頸癌。他提醒，遇到婦女疾病千萬不能難以啟齒，一定要在第一時間發現異狀後馬上就醫，才不會讓病情更嚴重。

依衛服部國民健康署資料顯示，子宮頸抹片檢查可以發現97.3%的子宮頸癌前病變及早期(0-1期)子宮頸癌個案，早期子宮頸癌的5年存活率高達9成以上，到第4期則驟降至僅2成，因此，張文榮提醒女性千萬要定期做子宮頸抹片檢查。

張文榮說，有些少數的子宮頸癌是抹片檢查不出來，屬於靠內側的子宮頸管，只要有異常出血的徵狀，千萬不能拖，不要以為停經後再出血自認為是「回春」，事實上是婦癌的警訊，必須到醫院做更詳細的檢查，便能提高治癒率。

子宮頸癌 更年期 醫師

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