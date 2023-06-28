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白袍良醫系列報導／林肇堂胸腺癌兩度開刀 人生中最大的疤記 也是勳章

聯合報／ 記者沈能元／專訪
林肇堂打開衣襟，一條很長的疤痕在胸口。記者余承翰／攝影
林肇堂打開衣襟，一條很長的疤痕在胸口。記者余承翰／攝影

胃腸肝膽科名醫、義大醫院副院長林肇堂，10多年前健檢發現罹患「胸腺瘤」，手術切除後的病理報告竟顯示，腫瘤是少見混合兩種癌細胞的「胸腺癌」，經再次手術才治癒。受訪時林肇堂打開衣襟，一條很長的疤痕直直地在胸口，「這個傷口，是我人生中最大的疤記，也是勳章。」每天洗澡看著它提醒他，要更重視健康。

胸腺瘤開刀 才發現是惡性

2012年，林肇堂和太太到台大醫院健檢，並採用低劑量電腦斷層進行肺癌篩檢，沒想到太太沒事，他的影像檢查卻有問題。台大醫院影像醫學部診斷，「看起來像胸腺瘤，一顆直徑約2公分，沒有向外侵犯跡象，不像是惡性。」但他不放心，再詢問現任台大醫院癌醫中心分院副院長、胸腔外科教授陳晉興，建議三個月後再追蹤。

雖然追蹤沒有變化，但一顆小小的胸腺瘤埋在胸口，是林肇堂心中沉重的石頭，於是決定開刀，由陳晉興執行胸腔鏡手術。不料，術後第3天準備出院時，台大病理科告知，腫瘤看起來不是良性的，令他相當驚訝。

病理報告顯示，是惡性腫瘤，裡面混合兩種癌細胞，一是神經內分泌癌細胞，另一是鱗狀上皮癌細胞。林肇堂立刻查書上面寫：「如果得到胸腺癌，半年內會死。」當下他慌了、很難過。罹癌的心情與其他癌友一樣，面臨「生氣、為何是我？」想找出罹癌原因，最後就是接受，不會因自己是醫師而有所不同。

問專家意見 再開刀切除乾淨

林肇堂尋求日本德島大學胸腔外科教授近滕和也（Kondo Kazuya）意見，近滕問他：「開刀前判斷是良性還是惡性？開刀前有沒有進行電腦斷層篩檢，查看其他部位有沒有癌細胞轉移？手術時，有沒有將整個腫瘤及周邊的縱膈腔、淋巴腺清除乾淨？」三個問題。林肇堂回說：「只把腫瘤拿掉而已。」近滕因此強烈建議，兩周內立即再度手術，把剩餘的胸腺組織、淋巴腺清乾淨，若錯過治療黃金期，開刀傷口會沾黏，增加再次手術困難度。

仍由陳晉興為林肇堂再次執刀，且採行「開胸手術」，為了治療癌症，「再痛，我都要開。」術前把全身總掃描一次，確認身體其他的部位有無轉移，有轉移就一起開掉，甚至心包膜都拿掉一塊，「全部弄乾淨！」林肇堂說，手術將胸骨鋸開，胸口留下20多公分傷疤。

術後，林肇堂選擇與癌細胞共存，不化療、電療，「但心情掉到谷底。」體認到他是一名癌症病人，體內癌細胞隨時會復發，像一顆不定時炸彈，因而選擇從台大醫院退休，與太太遊山玩水、放空2年，享受人生。

健檢發現腫瘤 慶幸是福報

2年後，在輔大校長江漢聲力邀下，2014年林肇堂擔任輔大醫學院院長，2018年成立輔大附醫，後來轉任中國醫藥大學附設醫院消化醫學中心院長，目前則擔任義大醫院副院長。

林肇堂罹癌接受治療後，與太太到秘魯的馬丘比丘旅遊，享受人生。圖／林肇堂提供
林肇堂罹癌接受治療後，與太太到秘魯的馬丘比丘旅遊，享受人生。圖／林肇堂提供

林肇堂探究罹癌原因，可能是台大醫院擔任總醫師2年期間，穿著鉛衣為病人進行膽管、胰管攝影，每次攝影都要經X光檢驗確認，長時間受到高劑量輻射所致，但也是因為此經歷，他成為「台灣內視鏡之父」，國內內視鏡做最好的人。「這可能是一個福報，腫瘤是透過健檢發現，而不是發病才發現。」

「如果10多年前沒治療，我可能早就死了，故事就停在59歲。」林肇堂說，他已多活10年，做了好多事情，現在每天都當作生命的最後一天，「身上的一個刀、一個疤，都是好的啟發」。

活在當下 看病更具同理心

罹癌後，林肇堂面對病人的態度改變很多，現在想的都是如何幫助病人，說服力也比以前更好。就是一個角色的轉變，他現在與病人是同輩，拿出同理心，例如診治只剩半年生命的病人時，會告訴家屬要一起面對，不能隱瞞，包括處理遺產稅等後續問題，「不是只治療病人，也要處理家屬的問題」。

如今癌後逾10年沒復發，林肇堂說，得知罹癌時，以為「人生到此為止」，但後來又回到學校、醫院服務，可見人生真的很難規畫，現在「每天都是多賺的一天，開心面對，活在當下」。

目前林肇堂每半年進行一次電腦斷層檢查，相信科學證據，信任專家，「Do my best」，然後就順其自然，等待結果，或許有一天等死神第二次來敲門，他也會開心面對「Let it be」。

林肇堂是義大醫院副院長、輔大醫院胃腸肝膽科特聘顧問。記者余承翰／攝影
林肇堂是義大醫院副院長、輔大醫院胃腸肝膽科特聘顧問。記者余承翰／攝影

林肇堂小檔案

義大醫院副院長、輔大醫院胃腸肝膽科特聘顧問

年齡：70歲

罹患疾病：胸腺癌

發病時間：2012年

症狀：無症狀，健檢發現罹癌

治療方式：第一次手術切除腫瘤，兩周內再切除剩餘胸腺組織、淋巴腺及部分心包膜

想告訴病友的一句話：竭盡所能找到專家治療你的癌症，若已盡力了，就讓命運來決定吧！ Do your best, and then let it be. 

台大醫院 手術 腫瘤

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