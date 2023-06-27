家扶調查：7成早療家庭少獲旁人協助 近3成遭異樣眼光

幼兒發展遲緩通報量連年攀升，更在去年攀新高，但近年實際接受早療服務的兒童數僅占全國幼兒人口平均約1.65%，遠低於世界衛生組織預估兒童發展遲緩發生率6到8%。家扶基金會今發布「照顧者參與幼兒早期療育服務經驗與看法」調查指出，早療照顧者積極投入，但較缺支持，高達7成早療家庭甚少或未曾受關照與幫忙，近3成照顧者和孩子曾被異樣眼光看待。

家扶說，進一步分析，23.98%早療家庭缺乏家庭、社區的支援與關照，且其中，同時感到缺乏政府支持有24.1%；家有早療幼兒的照顧者，有54.6%最盼望政府強化教育與宣導社會大眾認識早療。家扶今年發起「早療30」，呼籲大眾從理解到包容，為孩子共創友善、沒有拒絕的社會。

投入身心障礙兒童日照與早療服務30年的家扶，現在每年服務約4000個慢飛天使與家庭，目前在新北市、台中、彰化、雲林有4所發展學園，大同育幼院則設立早療日托中心，累計服務個案管理4萬2168人次、療育服務29萬1168人次，日托照顧約2400人，自2015年起也針對各家庭扶助、兒童保護及安置中的6歲以下兒童及其手足，進行全面與定期性的發展篩檢；甚至將服務延伸，協助學齡兒少轉銜及適應追蹤等。

根據家扶最新調查發現，早療孩子的父母很積極投入，但較缺照顧支持，9成家長常親自參與孩子的早療，與孩子一起學習和練習、逾5成的照顧者因而常常放棄自己的計劃、超過4成曾為此離開原職場、超過3成不易獲得家人親友的支持和後援。

由於早療孩子必須有社會互動和學習融入社會生活的機會，但家扶調查指出，近7成的早療家庭很少甚至未曾經驗過被大眾或環境設備關照與協助、近3成照顧者和孩子曾被異樣眼光看待、甚至近2成曾因孩子的特質被民眾責怪或被其他小朋友嘲笑。

家扶基金會執行長周大堯表示，以2022年為例，扶助家庭完成4672名幼兒及其手足篩檢，發現疑似發展遲緩待追蹤兒童、已領有遲緩和身障證明等，屬於有早期療育服務需求者共有1013名，比例約21.7%，均已提供相關追蹤和服務；偏遠離島的馬祖家扶中心也開辦早療到宅和社區服務，建置「啟力學苑」線上親子學習平台、「好好長大」IG啟發親子學習力等。家扶早療30，為促進社會大眾認識並支持早療，家扶將在社區推廣多年的「小恐龍交朋友」遊戲線上化，透過認識、理解、接納與尊重，以友善行動及支持性措施，陪伴慢飛天使往前邁進自己的一大步。