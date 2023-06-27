登革熱疫情嚴峻 羅一鈞：7月起台南仁德及東區快篩陽即確診

本土登革熱風險上升，台南、高雄都現病例。疾管署發言人羅一鈞27日表示，南部登革熱疫情仍然在增加，針對台南仁德區、東區將在7月起實施快篩陽即確診，希望減少行政負擔。

上周新增55例登革熱本土病例，其中台南市54例及高雄市1例。今年截至6月26日累計72例本土病例，其中台南市71例，以仁德區51例和東區14例為主，病毒型別均為第一型，病例數已達2017年同期以來最高。

羅一鈞表示，目前評估疫情嚴峻，並且有散發式傳播狀況，高雄也出現確診病例，希望建立防火牆機制；而疾管署已經跟台南開會取得共識，將在7月1日起針對仁德區以及東區兩處熱區調整確診條件，原本要送到CDC或是認可實驗室判斷，為了要縮短時間差並且減少行政負擔，只要經過NS1快篩採檢陽性就直接判斷陽性。

羅一鈞說，本土登革熱疫情增加，而埃及斑蚊分布縣市南、高、屏風險最高。國內先前嚴峻的登革熱疫情發生在2015年，當時超過4萬例確診，以及逾600例重症、逾200例死亡，死亡率約千分之五，特別是長者風險高。

羅一鈞表示，這一波本土登革熱疫情中有超過四成集中在60歲以上長者，而長者罹患登革熱容易出現重症，有死亡風險，因此提出四個症狀警示徵兆，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等是登革熱出現出血熱併發休克等前兆，因此出現警示徵兆應立刻就醫。