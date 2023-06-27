捐肝給前男友媽媽？知名插畫家劇情真實難上演

插畫家「cherng」昨天發布一系列插畫貼文，其中一個故事為「捐肝給前男友媽媽，結果前男友劈腿媽媽還幫忙隱瞞」。真的有可能捐肝給前男友媽媽？林口長庚醫院器官移植中心副主任江仰仁表示，人體器官移植條例規範，活體器官捐贈必須是五親等的血親或配偶。

知名插畫家cherng以帳號cherngyang在Instagram上發布「國插」，本周主題為「為愛所做過的愚蠢事蹟」，其中一頁的故事是捐肝給前男友媽媽，結果前男友後來劈腿，前男友媽媽還幫忙隱瞞。

江仰仁說，一般而言，活體器官捐贈只有親屬符合捐贈條件，人體器官移植條例第八條規定，捐贈者要滿20歲，並且受移植者為五親等以內的血親跟配偶。針對配偶也有特別限制。他說明，受移植的配偶必須與捐贈者者生有子女或結婚兩年以上，如果結婚後才得到腎臟病、肝病等不在此限。

江仰仁解釋，針對配偶會有額外規定，是希望避免透過結婚而有器官交易的疑慮；針對肝臟捐贈的年齡則較寬鬆，18歲以上就可以捐贈給五親等內的親屬。

針對腎臟，另有擴大非親等限制的規範可以「交互捐贈」，腎臟的待移植者在五親等內沒有合適捐贈者可以在兩則以上的待移植者之配偶及該款所定血親之親等範圍內，進行組間器官互相配對、交換及捐贈，並施行移植手術。